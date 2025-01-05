'Успешная операция': стала известна цель нового контрнаступления ВСУ на Курщине

Успех Курской наступательной операции стал козырем для Украины и позволил показать силу украинской армии, отметил военный эксперт.

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Названа цель нового контрнаступления ВСУ в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

О чем сказал Нарожный:

Неофициальная информация о продвижении ВСУ на Курщине будет обнародована через 2-3 дня

Цель контрнаступления Сил обороны заключается в отвлечении войск РФ с других направлений

Информация о событиях в Курской области пока ограничена, а все неофициальные данные обычно поступают с задержкой в несколько дней. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV, комментируя активизацию Сил обороны на Курщине.

"Я думаю, что [в срок - ред.] до недели мы увидим, услышим оттуда интересные новости", - отметил Нарожный.

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Также он предположил, какова цель таких действий Сил обороны:

Эксперт предположил, что цель таких действий Сил обороны заключается в проведении отвлекающих и сковывающих маневров, чтобы заставить врага перемещать свои войска с других участков фронта для того, чтобы отражать наступление на Курщине.

Нарожный, в частности, привел пример Купянска, который находится недалеко от Курской области.

Нарожный также отметил, что Курская операция является одним из "больших козырей" для Украины.

"Это одна из успешных операций, где мы показали свою силу, где мы показали нашу способность делать успешные, смелые операции. И успешность этой операции измеряется тем, что мы до сих пор удерживаем этот плацдарм, мы сковали там примерно 50-60 тысяч личного состава врага, который, если бы не там, не на Курщине находился, он бы находился под Покровском и давление там было бы гораздо больше", - резюмировал военный эксперт.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины неожиданно атаковали российских оккупантов в Курской области на нескольких направлениях, что вызвало значительное беспокойство у врага. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, подтвердив, что атака украинской армии стала непредсказуемой для россиян. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил эти действия Сил обороны.

Российские войска прилагают максимальные усилия для восстановления контроля над Курской областью. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Силы обороны Украины сейчас контролируют около 482 кв. км, еще 157 кв. км составляет "серая зона", преимущественно в Суджанском районе.

Украина имеет важную цель - выйти на рубежи Брянской и Белгородской областей. Таким образом, Курская область является не последней, куда могут вступить Вооруженные силы Украины, отметил военный эксперт Роман Свитан.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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