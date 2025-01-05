'Конфиденциальные вопросы': у Шольца отреагировали на слухи о 'визите к Путину'

В партии Шольца призвали политика ХДС Родериха Кизеветтера публично извиниться перед канцлером за слухи о его якобы визите к Путину для переговоров.

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У Шольца отреагировали на слухи о "визите к Путину" / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

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В партии Шольца отреагировали на слухи о якобы подготовке к визиту канцлера ФРГ в Москву для переговоров с Путиным

Ведущие политики СДПГ призвали извиниться перед Шольцом

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвали оппозиционного политика ХДС Родериха Кизеветтера извиниться за заявление о якобы намерении канцлера Олафа Шольца встретиться с Владимиром Путиным перед выборами в Бундестаг 23 февраля. Об этом сообщает ZDF.

Лидеры СДПГ, в частности Рольф Мютцених и Маттиас Мирш, назвали эти утверждения ложными, охарактеризовав их как "выдумку" и "позорные и вероломные". Они потребовали, чтобы Кизеветтер отозвал свое заявление и публично извинился перед Шольцом.

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Мирш обратился к генеральному секретарю ХДС Карстену Линнеману с просьбой заставить Кизеветтера немедленно удалить свое сообщение на платформе X и извиниться. Он отметил, что такие действия нарушают соглашение о справедливости, заключенное партиями Бундестага накануне Рождества. Мютцених также призвал ХДС придерживаться этого соглашения.

"С помощью таких вымышленных претензий ключевые представители парламентской группы ХДС/ХСС, очевидно, пытаются построить аргументы против разумного внешнеполитического курса Олафа Шольца. Как лидер парламентской фракции, Фридрих Мерц должен немедленно добиться, чтобы Кизеветтер отказался от своих ложных заявлений и публично извинился перед федеральным канцлером", - сказал Рольф Мютцених, лидер парламентской фракции СДПГ.

Мютцених отметил, что руководству ХДС/ХСС стоит задуматься над целесообразностью дальнейшего пребывания господина Кизеветтера в составе парламентского комитета по надзору за спецслужбами.

"Ведь здесь выясняются крайне конфиденциальные вопросы, в том числе касающиеся внешней политики", - отметил он.

Переговоры Шольца с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным в марте, а канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, посетит Москву до 23 февраля. Об этом заявил депутат ХДС Родерих Кизеветтер, подчеркнув необходимость подготовки Германии к возможным "предвыборным сюрпризам".

Лидер СДПГ Саския Эскен считает, что Шольц должен продолжать диалог с Путиным, несмотря на его статус диктатора и военного преступника.

До этого, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил намерение провести очередной разговор с главой страны-агрессора, подчеркнув, что целью таких контактов является призыв к прекращению агрессии против Украины и выводу российских войск с её территории.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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