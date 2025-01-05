Переброска военных КНДР в Донецкую область: аналитик оценил шансы врага

Переброска северокорейских военных в Донецкую область может ослабить РФ.

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Северокорейские военные вряд ли бы могли улучшить положение оккупантов на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Что сказал Снегирев:

Россия пытается запугать Украину переброской войск КНДР

Привлечение военных из КНДР на территории Украины вызовет много вопросов

Северокорейские военные не показали эффективности на Курщине

После привлечения северокорейских военных к боевым действиям на территории Курской области страны-агрессора России против сил ВСУ у многих экспертов и аналитиков возникли предположения, что командование РФ перебросит войска КНДР и в Донецкую область.

Однако пока такой сценарий развития событий больше похож на "российскую пугалку". Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, есть ряд нюансов, которые не позволят врагу пойти на такой шаг. По меньшей мере, привлечение северокорейских войск в бои на территории Украины покажет слабость РФ и неспособность противника обеспечить группировку живой силой из мобилизационных резервов.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Даже межгосударственный договор Российской Федерации и КНДР предусматривает участие военных подразделений обеих стран в отражении внешней агрессии. Даже с учетом того, что Россия и законодательное поле - это вещи несовместимые, но легитимность пребывания военнослужащих КНДР на территории Российской Федерации обеспечивается этими двусторонними договорами. В то время как использование военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Украины вызовет много вопросов, и прежде всего - информационных и политических со стороны условных союзников Российской Федерации", - назвал вторую причину аналитик.

Также учитывать нужно и то, что во время боев в Курской области военнослужащие КНДР не показали хороших результатов, скорее наоборот, ведь, например, часто открывали огонь по своим.

Участие военных КНДР в боях против ВСУ - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".

Накануне Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.

Ранее ГУР сообщало, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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