Переброска военных КНДР в Донецкую область: аналитик оценил шансы врага

Что сказал Снегирев:
- Россия пытается запугать Украину переброской войск КНДР
- Привлечение военных из КНДР на территории Украины вызовет много вопросов
- Северокорейские военные не показали эффективности на Курщине
После привлечения северокорейских военных к боевым действиям на территории Курской области страны-агрессора России против сил ВСУ у многих экспертов и аналитиков возникли предположения, что командование РФ перебросит войска КНДР и в Донецкую область.
Однако пока такой сценарий развития событий больше похож на "российскую пугалку". Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
По его словам, есть ряд нюансов, которые не позволят врагу пойти на такой шаг. По меньшей мере, привлечение северокорейских войск в бои на территории Украины покажет слабость РФ и неспособность противника обеспечить группировку живой силой из мобилизационных резервов.
"Даже межгосударственный договор Российской Федерации и КНДР предусматривает участие военных подразделений обеих стран в отражении внешней агрессии. Даже с учетом того, что Россия и законодательное поле - это вещи несовместимые, но легитимность пребывания военнослужащих КНДР на территории Российской Федерации обеспечивается этими двусторонними договорами. В то время как использование военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Украины вызовет много вопросов, и прежде всего - информационных и политических со стороны условных союзников Российской Федерации", - назвал вторую причину аналитик.
Также учитывать нужно и то, что во время боев в Курской области военнослужащие КНДР не показали хороших результатов, скорее наоборот, ведь, например, часто открывали огонь по своим.
Участие военных КНДР в боях против ВСУ - что известно
Напомним, Главред писал, что по словам Романа Свитана, привлечение северокорейских военных не помогло России усилить позиции и вытеснить ВСУ с Курщины. Солдат КНДР используют как "пушечное мясо".
Накануне Евгений Дикий предупредил, что российский диктатор Владимир Путин может купить еще 120 тысяч солдат из Северной Кореи, но они окажутся не готовыми к этой войне.
Ранее ГУР сообщало, что северокорейские подразделения на Курском направлении продолжают нести существенные потери среди личного состава, из-за чего российские командиры перебрасывают на передовую новые военные подразделения КНДР.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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