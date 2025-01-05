РФ терроризирует Украину сотнями ракет и дронов: Зеленский вышел с заявлением

Запад недостаточно давит на врага, чтобы прекратить российский террор гражданского населения Украины.

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Усиление ПВО Украины должно быть приоритетом для западных союзников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, УНИАН

Что сообщил Зеленский:

Более 100 "Шахедов" атаковали Украину 5 января

РФ использует тысячи компонентов иностранного производства в своих дронах и ракетах

Санкционное давление на Россию недостаточно

Страна-агрессор Россия этой ночью атаковала Украину 103 беспилотниками типа "Shahed", в составе которых было 8755 компонентов иностранного производства. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года РФ выпустила по Украине более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет различных типов. В этом оружии было более 50 тысяч подсанкционных компонентов со всего мира.

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"Санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов - недостаточное. Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину", - подчеркнул Зеленский.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Президент добавил, что усиление сотрудничества с западными партнерами и в дальнейшем должно происходить в вопросах санкционной политики в отношении РФ, усиления ПВО и передачи дальнобойного оружия Украине, а также поддержки украинских защитников.

Обстрелы Украины - последние новости

Напомним, недавно, 3 января, российская оккупационная армия атаковала Украину 93-мя ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 60 "Шахедов".

Впоследствии, в этот же день, Россия нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. В результате этой атаки погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.

4 января, как писал Главред, Россия запустила по Украине 81 беспилотник. Защитникам Украины удалось сбить 34 вражеских дрона, еще 47 были локально потеряны и не добрались до целей.

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Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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