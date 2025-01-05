Не выжил никто: ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ

В результате успешной засады бойцов подразделения "Кракен" были ликвидированы начальник штаба батальона "Шторм Осетия" и его водитель, отметили в ГУР.

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ГУР устроило засаду на начальника штаба батальона РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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В ГУР отчитались о ликвидации начальника штаба батальона "Шторм. Осетия"

Засаду организовали на трассе Васильевка-Токмак

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины организовали засаду и ликвидировали начальника штаба батальона "Шторм Осетия" (штурмового подразделения в составе 429-го мотострелкового полка ВС РФ) Сергея "Кама" Мельникова вместе с его водителем. Об этом сообщило ГУР МО.

По данным разведки, 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" с расчетом FPV-дронов успешно ликвидировали Мельникова и его сопровождение.

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"Разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что на основе полученных данных аэроразведчики организовали FPV-засаду для главаря оккупантов. Сначала операторы дронов умело напугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. "Напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое. Оба оккупанта уничтожены", - резюмировали в разведке.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины неожиданно атаковали позиции российских оккупантов по нескольким направлениям в Курской области, что вызвало у врага значительное беспокойство. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что удар украинской армии стал для агрессора неожиданным.

Украинские защитники нанесли огневое поражение по нескольким местам дислокации, огневым позициям и тыловым базам войск РФ на южном направлении, о чем заявили в командовании Сил обороны Юга.

В то же время аналитики DeepState отмечают, что российские оккупанты достигли частичных успехов вблизи шести населенных пунктов, в частности на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продолжают штурмы вдоль всей линии фронта.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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