Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

Кратко из сводки DeepState:
- Враг достиг успехов в шести населенных пунктах Донецкой области
- Войска РФ продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях
Оккупанты агрессора России достигли продвижения в шести населенных пунктах. Врагу удалось достичь успехов на Покровском и Кураховском направлениях, там идут жесткие бои.
Как сообщили аналитики DeepState, россияне продолжают штурмы по всей линии фронта.
Вражеские силы продвинулись в Курахово, Торецке, Шевченко, а также вблизи Дальнего, Воздвиженки и Барановки на западе Донецкой области.
Война России против Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны считают, что ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях. В частности, у Сил обороны есть успехи в направлении Лимана – на северо-запад от Кременной и отбили одну из атак на Кураховском направлении.
На Кураховском направлении враг атакует преимущественно пехотой, рассказали аналитики. Россияне испытывают серьезный дефицит в бронетехнике и все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы.
Войска РФ пытаются обойти Покровск с двух участков – Песчаного и Николаевки, предположил офицер НГУ Виталий Литвин. Он также добавил, что у вражеских сил значительные ресурсы как в живой силе, так и с позиции военной техники.
Другие новости:
- "Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет война
- Будет ли заморозка войны в 2025 году: Свитан дал прогноз
- Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред