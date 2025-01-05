Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

Российские оккупационные войска штурмуют позиции Сил обороны по всей линии фронта.

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Оккупанты продвинулись на западе Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Кратко из сводки DeepState:

Враг достиг успехов в шести населенных пунктах Донецкой области

Войска РФ продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях

Оккупанты агрессора России достигли продвижения в шести населенных пунктах. Врагу удалось достичь успехов на Покровском и Кураховском направлениях, там идут жесткие бои.

Как сообщили аналитики DeepState, россияне продолжают штурмы по всей линии фронта.

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Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Вражеские силы продвинулись в Курахово, Торецке, Шевченко, а также вблизи Дальнего, Воздвиженки и Барановки на западе Донецкой области.

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Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны считают, что ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях. В частности, у Сил обороны есть успехи в направлении Лимана – на северо-запад от Кременной и отбили одну из атак на Кураховском направлении.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

На Кураховском направлении враг атакует преимущественно пехотой, рассказали аналитики. Россияне испытывают серьезный дефицит в бронетехнике и все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы.

Войска РФ пытаются обойти Покровск с двух участков – Песчаного и Николаевки, предположил офицер НГУ Виталий Литвин. Он также добавил, что у вражеских сил значительные ресурсы как в живой силе, так и с позиции военной техники.

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