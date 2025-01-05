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Войска РФ продвинулись на двух тяжелых направлениях: в DeepState раскрыли детали

Андрей Ганчук
5 января 2025, 09:48
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Российские оккупационные войска штурмуют позиции Сил обороны по всей линии фронта.
Войска РФ, война
Оккупанты продвинулись на западе Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Кратко из сводки DeepState:

  • Враг достиг успехов в шести населенных пунктах Донецкой области
  • Войска РФ продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях

Оккупанты агрессора России достигли продвижения в шести населенных пунктах. Врагу удалось достичь успехов на Покровском и Кураховском направлениях, там идут жесткие бои.

Как сообщили аналитики DeepState, россияне продолжают штурмы по всей линии фронта.

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Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Вражеские силы продвинулись в Курахово, Торецке, Шевченко, а также вблизи Дальнего, Воздвиженки и Барановки на западе Донецкой области.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны считают, что ВСУ контратаковали врага и продвинулись вперед на важных направлениях. В частности, у Сил обороны есть успехи в направлении Лимана – на северо-запад от Кременной и отбили одну из атак на Кураховском направлении.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

На Кураховском направлении враг атакует преимущественно пехотой, рассказали аналитики. Россияне испытывают серьезный дефицит в бронетехнике и все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы.

Войска РФ пытаются обойти Покровск с двух участков – Песчаного и Николаевки, предположил офицер НГУ Виталий Литвин. Он также добавил, что у вражеских сил значительные ресурсы как в живой силе, так и с позиции военной техники.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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ВСУ Курахово войска России Покровск война России и Украины DeepState
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