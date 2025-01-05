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Россия может выяснять, какие есть варианты урегулирования войны - Снегирев

Анна Косик
5 января 2025, 12:11
118
В России осуществили операцию по контролируемой утечке информации.
Самолет РФ, Захарова
Захарова специально прокомментировала полет российского спецборта / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, МИД РФ

Что сказал Снегирев:

  • РФ делает вид, что готова к диалогу об окончании войны
  • Кремль повышает ставки на международной арене
  • В России пытаются сверить позиции с новой администрацией США

Недавно в Сети появилась информация о пребывании спецборта страны-агрессора России в США, что впоследствии прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что произошла ротация российских дипломатов из Штатов.

Это заявление на языке профессионалов называется "контролируемой утечкой информации". Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Сначала вбрасывают информацию о присутствии российской делегации, Захарова делает заявление, что это очередная ротация, а потом на сцене появляются представители так называемой российской оппозиции, которые в своих медиа уже распространяют информацию о личном составе этой делегации, подчеркивая, что там Патрушев, представитель так называемых "ястребов войны", и первый заместитель Лаврова. То есть нам четко даже дают понять, кто представляет Российскую Федерацию", - пояснил он.

Таким образом с одной стороны РФ пытается показать, что готова к переговорам и подписывать договор в результате дипломатического урегулирования вопроса войны в Украине.

Но с другой стороны присутствие Патрушева, известного как "ястреба войны" в составе делегации и заявление Лаврова о выходе РФ из договора о нераспространении ядерного оружия свидетельствует об обратном.

Смотрите видео о том, удастся ли Россию принудить к переговорам:

"Готовится определенный информационный фон для пребывания российской делегации. С одной стороны они, как всегда, повышают ставки, а с другой - фактически диктуют или озвучивают собственные условия", - отметил аналитик.

Поэтому говорить о ротации дипломатического корпуса Российской Федерации из Соединенных Штатов уже нет никаких оснований, ведь становится понятно, что речь идет о попытках выяснить позиции и "сверить часы" с представителями новоизбранного президента Соединенных Штатов.

Мирное урегулирование войны в Украине

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия во главе с диктатором Владимиром Путиным не настроена на справедливый мир, зато хочет только уничтожения Украины.

Ранее иностранные СМИ писали, что война в Украине может завершиться мирным соглашением с РФ уже в 2025 году. Будущий президент Дональд Трамп может убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Накануне аналитики ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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война в Украине новости США Дмитрий Снегирев мирное урегулирование Сергей Лавров Николай Патрушев
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