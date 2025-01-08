"Курахово мы потеряли, это факт": военный назвал проблемы ВСУ на Донбассе

Украина держала стратегические позиции в Донецком регионе в течение 10 лет, однако сейчас ситуация в области стала критической, отметил Андрей Крамаров.

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Военный назвал проблемы ВСУ на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скрин с DeepState

Основные тезисы военного:

Враг превосходит численностью и количеством вооружения

Необходимо обозначить рубежы обороны в Донецкой области

Украина потеряла Курахово Донецкой области из-за превосходства противника в численности и вооружении. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Курахово мы потеряли, это факт... Когда у вас есть враг, который очень сильно превосходит численностью и количеством вооружения, по возможностям, когда у вас над головами летят 500-килограммовые КАБы, очень трудно удерживать позицию... Проблема заключается в том, что наше командование не определило рубежи обороны в Донецкой области", - заявил Крамаров. видео дня

Он добавил, что Украина держала стратегические позиции в Донецком регионе в течение 10 лет, однако из-за превосходства врага в численности и вооружении ситуация в области стала критической.

"Где для нас есть тот рубеж обороны в Донецкой области, на который мы можем отойти нашими компактными силами, конечно, меньше врага, и на котором мы снова сможем очень много и долго обороняться? И это вопрос больше к командованию, чем к тем ребятам, которые находятся непосредственно на линии боевого столкновения", - отметил Крамаров.

Курахове, Курахово Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация в Курахово - последние новости

Напомним, 6 января представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявление Минобороны РФ о полной оккупации Курахово. По его словам, позиции Сил обороны остаются в западной и северной частях ТЭС.

Также известно, что российские войска прорвались в промышленную зону города, но не смогли полностью оккупировать Курахово. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что ВСУ уничтожают оккупационные силы и выполняют задачи в промзоне, где находятся ТЭС и несколько заводов.

Как сообщал Главред, оккупанты активно штурмуют городскую застройку Курахово и пытаются продвигаться в направлении Дачного и Янтарного. Силы обороны Украины противостоят наступлению, локализуя и уничтожая штурмовые группы противника, рассказали в ОСГВ "Хортица".

За минувшие сутки, 7 января 2025 года, наибольшее количество боестолкновений произошло на Покровском направлении, армия страны-оккупанта РФ проводила наступательные действия в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд.

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Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

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