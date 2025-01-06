Вопрос оккупации Курахово: Братчук рассказал, как действуют оккупанты и ВСУ

Оккупационные силы РФ уже зашли в промышленную зону Курахово.

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Бои за Курахово продолжаются / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Братчук:

Бои начались в промзоне Курахово

ВСУ уничтожают много оккупантов

Украинские военные могут получить приказ на отход

Армия страны-агрессора России прорвалась в промышленную зону Курахово, что в Донецкой области, однако врагу не удалось полностью оккупировать украинский город, продолжаются жестокие бои.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук. По его словам, несмотря на сложнейшую ситуацию ВСУ удается выполнять основную задачу, а именно - уничтожать оккупационные силы, действующие в Курахово.

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"Промзона - это не только ТЭС, там и несколько заводов, в том числе и там наши подразделения выполняют задачи", - добавил он.

Курахово / Инфографика: Главред

При этом Братчук не исключает, что в случае необходимости, украинские военные могут получить приказ на отступление с позиций в Курахово для того, чтобы в дальнейшем защищать город Покровск.

Наступление армии РФ на Курахово - что известно

Ранее стало известно, что в Курахово продолжались бои за остатки частного сектора возле местной ТЭС. На саму ТЭС оккупанты заходили силами ДРГ, пытаясь нащупать слабые места.

Накануне Главред писал, что аналитики DeepState также сообщали, что на отрезке Славянка-Петропавловка, что вблизи Курахово, оккупационные войска страны-агрессора России осуществляют постоянные попытки движения небольшими группами пехоты.

Напомним, в ВСУ рассказывали, что российские оккупанты пытаются захватить Курахово и не прекращают штурмовые действия. В конце декабря 2024 года ВСУ контролировали около 30% территорий города.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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