Захват Курахово: ВСУ сообщили о боях в городской застройке - детали

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.

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Ситуация возле Курахово / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap.live

Кратко:

Войска РФ зашли в городскую застройку Курахово

На этом направлении враг прибегает к штурмам

Российские войска зашли в городскую застройку Курахово. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника. Об этом говорится в официальном канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что на Кураховском направлении противник прибегает к штурмам.

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"На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтроваться в наши боевые порядки", - отметили там.

Стоит подчеркнуть, что в 6 утра минобороны РФ написало о якобы захвате города.

"Подразделения Южной группировки войск полностью "освободили" город Курахово - крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что за последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 10 560 российских захватчиков и 1273 единицы вооружения и военной техники врага.

Председатель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 километров.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что перед Новым Годом воины ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов. По его словам, сейчас самая тяжелая ситуация на фронте - на Покровском и Кураховском направлениях.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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