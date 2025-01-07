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За Курахово идут тяжелые бои: враг ведет штурмовые действия в городской застройке

Марина Фурман
7 января 2025, 11:22
217
Силы обороны Украины уничтожают оккупантов и отбивают атаки.
ВСУ, армия РФ
В ВСУ описали ситуацию на Кураховском направлении/ Коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Кратко:

  • РФ проводит штурмовые действия на Кураховском направлении
  • Бойцы ВСУ уничтожают оккупантов и отражают атаки

Российские оккупанты проводят активные штурмовые действия в городской застройке Курахово. Об этом сообщает ОСГВ "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что в направлении Дачного и Янтарного армия РФ также пытается продвигаться.

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"Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - сообщили в пресс-службе ОСГВ "Хортица".

Высокая интенсивность боев также фиксируется на Покровском направлении.

"На Покровском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны в районах Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Зеленого, Песчаного, Шевченко и Славянки. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые украинские позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавили в пресс-службе.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово/ Инфографика: Главред

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Как писал Главред, российские войска зашли в городскую застройку Курахово. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника.

Утром, 6 января Минобороны РФ сообщило в Telegram, что их войска якобы полностью взяли под контроль Курахово. В то же время соучредитель аналитического проекта "Deep State" Руслан Микула отметил, что по состоянию на утро такой информации не было. По его словам, по состоянию на вечер предыдущего дня позиции Сил обороны все еще оставались как минимум в западной и северной части ТЭС, и пока нет подтверждений об их потере.

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук сообщил, что армия страны-агрессора России прорвалась в промышленную зону Курахово, что в Донецкой области, однако врагу не удалось полностью оккупировать украинский город, продолжаются жестокие бои.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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