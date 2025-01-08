РФ оккупировала почти все Курахово: в DeepState раскрыли ситуацию в городе

Контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад, отметили аналитики DeepState.

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Почти все Курахово оккупировано / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

Коротко:

Россияне почти полностью оккупировали Курахово

ВСУ имеют несколько наблюдательных пунктов в окрестностях города

Генштаб ВСУ пока не подтвердил оккупацию Курахово

Российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

По состоянию на конец 6 января вблизи городской ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов украинских защитников. Однако, по словам аналитиков, глобально это уже не влияет на контроль над Курахово.

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"Почти все Курахово оккупировано врагом и его удержание силами нескольких СПшок - исключительно политическая задача. Город стал местом расквартирования и скопления личного состава для дальнейших действий врага на Дачное и южнее", - говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что россияне уже начали перебрасывать подразделения в Мирноград. Вблизи города ожидается наращивание количества атак российских оккупантов.

Аналитики подчеркивают, что контроль над Курахово дает оккупантам преимущества для наступления на запад. В то же время пребывание Сил обороны создает дополнительные трудности для украинских подразделений.

"Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, которое там, а сообщение спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а с позиции удержать "ту стену" или "тот огород с картошкой", - добавили в DeepState.

Курахово / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ официально не подтвердили оккупацию Курахово. По данным Генштаба, по состоянию на 22:00 на Кураховском направлении произошло 17 боестолкновений.

"Атаки наши воины отражали вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение", - говорится в сообщении.

Ситуация в Курахово - последние новости

Напомним, 6 января представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявление Минобороны РФ о полной оккупации Курахово. По его словам, позиции Сил обороны остаются в западной и северной частях ТЭС.

Также известно, что российские войска прорвались в промышленную зону города, но не смогли полностью оккупировать Курахово. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что ВСУ уничтожают оккупационные силы и выполняют задачи в промзоне, где находятся ТЭС и несколько заводов.

Как сообщал Главред, оккупанты активно штурмуют городскую застройку Курахово и пытаются продвигаться в направлении Дачного и Янтарного. Силы обороны Украины противостоят наступлению, локализуя и уничтожая штурмовые группы противника, рассказали в ОСГВ "Хортица".

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