РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

Главные тезисы ISW:
- Российские оккупанты имеют успехи на фронте
- Бойцы ВСУ держатся вблизи Кураховской ТЭС
- Какова ситуация на фронте
Аналитики ISW сообщили, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Если Силы обороны Украины решат обороняться на Кураховской ТЭС, тогда россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.
Аналитики также отметили, что российские военные блогеры утверждают, что ВСУ сохраняют присутствие в районе Кураховской ТЭС к западу от населенного пункта вдоль трассы N15.
"Российские войска могут попытаться продвинуться дальше на запад вдоль трассы N15 от Курахово, если решат провести лобовую атаку через район Кураховской теплоэлектростанции и если Силы обороны задействуют достаточное количество живой силы и техники для обороны в этом районе", - говорится в отчете ISW.
Также известно, что российские войска могут попытаться обойти ТЭС, продвигаясь дальше на юг от шоссе по полям на запад и северо-запад от Дальнего в направлении Улаклов.
В Институте изучения войны не исключают, что россияне также могут попытаться продвинуться на юг от села Старые Терны (к северо-западу от Курахово и на северо-западном берегу Кураховского водохранилища) до Дачного, чтобы обойти украинские позиции на ТЭС с фланга.
Российские войска также могут попытаться продвинуться на север от Зеленовки (на юго-запад от Курахово) в направлении Улаклов. Это поставит под угрозу способность Сил обороны обеспечивать позиции на теплоэлектростанции и затруднить возможный будущий отход украинских войск со станции и позиций на полях к югу от Дачного.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ потеряли позиции под Курахово. Военные сообщили, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки находятся штурмовые группы РФ.
Стало известно, что станет приоритетом РФ после потери Курахово. Сейчас украинские военные успешно держат оборону в районе Торецка и Часового Яра. Краматорское направление может стать приоритетным для российских оккупантов после захвата Курахово.
Россияне пытаются обойти Курахово. Полковник СБУ Роман Костенко раскрыл, удержат ли ВСУ важный город из-за наступления оккупантов. У России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.
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