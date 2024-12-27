РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

Украинские военные сохраняют присутствие в районе Кураховской ТЭС.

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РФ продвинулась в Курахово / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы ISW:

Российские оккупанты имеют успехи на фронте

Бойцы ВСУ держатся вблизи Кураховской ТЭС

Какова ситуация на фронте

Аналитики ISW сообщили, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Если Силы обороны Украины решат обороняться на Кураховской ТЭС, тогда россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.

Аналитики также отметили, что российские военные блогеры утверждают, что ВСУ сохраняют присутствие в районе Кураховской ТЭС к западу от населенного пункта вдоль трассы N15.

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"Российские войска могут попытаться продвинуться дальше на запад вдоль трассы N15 от Курахово, если решат провести лобовую атаку через район Кураховской теплоэлектростанции и если Силы обороны задействуют достаточное количество живой силы и техники для обороны в этом районе", - говорится в отчете ISW.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Также известно, что российские войска могут попытаться обойти ТЭС, продвигаясь дальше на юг от шоссе по полям на запад и северо-запад от Дальнего в направлении Улаклов.

В Институте изучения войны не исключают, что россияне также могут попытаться продвинуться на юг от села Старые Терны (к северо-западу от Курахово и на северо-западном берегу Кураховского водохранилища) до Дачного, чтобы обойти украинские позиции на ТЭС с фланга.

Какая ситуация в Курахово / скриншот: deepstatemap

Российские войска также могут попытаться продвинуться на север от Зеленовки (на юго-запад от Курахово) в направлении Улаклов. Это поставит под угрозу способность Сил обороны обеспечивать позиции на теплоэлектростанции и затруднить возможный будущий отход украинских войск со станции и позиций на полях к югу от Дачного.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ потеряли позиции под Курахово. Военные сообщили, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки находятся штурмовые группы РФ.

Стало известно, что станет приоритетом РФ после потери Курахово. Сейчас украинские военные успешно держат оборону в районе Торецка и Часового Яра. Краматорское направление может стать приоритетным для российских оккупантов после захвата Курахово.

Россияне пытаются обойти Курахово. Полковник СБУ Роман Костенко раскрыл, удержат ли ВСУ важный город из-за наступления оккупантов. У России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.

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