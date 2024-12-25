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Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

Даяна Швец
25 декабря 2024, 00:16
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Агрессоры вынуждены направлять ресурсы на бои на Курщине, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории.
ВСУ, Курск
РФ несет космические потери на Курщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Что происходит на Курщине:

  • РФ теряет сорок бронемашин за один день
  • Уровень подготовки военных КНДР очень низкий

Россияне несут значительные потери в технике и живой силе в Курской области, что даже украинских военных, привыкших к таким масштабам, ставит в недоумение.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал полковник Евгений Сасько, бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ.

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"То, какими темпами они теряют людей, просто удивляет. Если сорок бронемашин могут вложить за один день, а это уже батальон, то это все в лучших традициях советской армии", - заявил он.

Сасько отметил, что Россия вынуждена направлять ресурсы на бои в Курской области, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Говоря об участии северокорейских военных в этих боях, он подчеркнул их низкую подготовку, которая не позволяет им серьезно влиять на ситуацию.

"Что касается северокорейского оружия, то они уже бьют по нам ракетами, качество которых еще хуже, чем российских. Уровень подготовки северокорейских военных слишком низкий для современной войны. Конечно, они учатся, но и теряют людей. Ответ западных стран на участие КНДР в войне на стороне России может заключаться в предоставлении Украине большего количества высокотехнологичного оружия", - заявил он.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, недавно главком Сирский озвучил причины проведения Курской операции. Он пояснил. что успех ВСУ стал возможным благодаря эффекту внезапности.

Также главнокомандующий ВСУ назвал потери Украины во время операции в Курской области. По его словам, во время проведения наступательных действий, они фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся.

Также стало известно, что россиянам не удалась попытка форсирования реки в Курской области. Наши разведчики вовремя обнаружили передвижения врага еще на этапе подготовки к переправе.

Другие интересные военные новости:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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