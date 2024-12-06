Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Россияне почувствовали то, что чувствуют украинцы.

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Операция в Курской области / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления главнокомандующего:

Россияне на Курщине оборонялись в некомфортных условиях

Потери Украины вдвое меньше, чем у РФ

Во время операции Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст".

"Они (россияне, - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, потери Украины фактически вдвое меньше, чем у россиян.

"Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - подчеркнул Сырский.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери.

Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курской области. Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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