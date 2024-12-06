Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Главное из заявления главнокомандующего:
- Россияне на Курщине оборонялись в некомфортных условиях
- Потери Украины вдвое меньше, чем у РФ
Во время операции Сил обороны в Курской области врагу пришлось обороняться в некомфортных для него условиях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст".
"Они (россияне, - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, потери Украины фактически вдвое меньше, чем у россиян.
"Здесь, во время проведения наступательных действий, у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - подчеркнул Сырский.
Операция в Курской области - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений продвинулись на южную окраину села Дарьино.
Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери.
Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курской области. Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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