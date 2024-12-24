"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

Полковник отметил, что до начала полномасштабного вторжения военному учету уделяли гораздо меньше внимания.

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В Украине утвержден профессиональный стандарт для инспекторов по воинскому учету / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

"Инспектор по воинскому учету" - что это за новая профессия

Как воинский учет выходит на новый уровень

Недавно Национальное агентство квалификаций официально зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Этот документ станет ориентиром для всех украинских предприятий, которые планируют нанимать работников на соответствующую должность.

Подробнее об этом стандарте рассказал в комментарии для АрмияInform полковник Алексей Дудка, главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки Генерального штаба ВСУ.

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По его словам, зарегистрированный 19 декабря стандарт имеет национальное значение.

"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста - инспектора по воинскому учету - ознакомившись с этим стандартом, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос", - заявил Дудка.

Полковник отметил, что до начала полномасштабного вторжения военному учету уделяли гораздо меньше внимания.

"Сейчас, когда на повестке дня есть вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Упомянутый стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, которые работают на всех предприятиях нашей страны.

По крайней мере, специалист, который будет занимать эту должность, сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП, что для этого надо сделать, и как правильно выполнять этот долг перед государством", - добавил Алексей Дудка.

Теперь этот документ станет важным инструментом для обучения и подготовки специалистов, которые должны решать мобилизационные вопросы в стране.

"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом - направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этой науке. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту.

И тогда качество мобилизационной работы, начиная с маленького предприятия и заканчивая масштабами государства, значительно повысится, причем в геометрический прогрессии... И, рассказывая о работе над этим стандартом, не могу не упомянуть, что родился он также благодаря тому, что мне, как одному из разработчиков, активно помогали мои коллеги.

Это идеолог системы "Оберіг" полковник Александр Правдивец и полковник Олег Павловский, который много лет занимается вопросами воинского учета в стране. И вообще, стандарт - это плод труда рабочей группы с представителями от Минобороны, Генерального штаба и научного сообщества, потому что в группе было 3 доктора наук и 2 кандидата в доктора наук", - резюмировал полковник Алексей Дудка.

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Напомним, Главред писал, что в Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации. На такой шаг хотят пойти из-за риска снижения укомплектованности боевых подразделений.

Также вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов заявил о 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны. Он представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества. По его словам, несмотря на все беды, которые принесла агрессор Россия, ей не удалось захватить или уничтожить главное.

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Что известно о реестре "Оберег" Единый электронный реестр военнообязанных "Оберіг" - государственный реестр, содержащий информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет, сообщает Википедия. Эта электронная информационная система для сбора, хранения, обработки и использования персональных данных создана для обеспечения воинского учета граждан Украины. Создание и работа реестра финансируется за счет госбюджета и других источников.

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