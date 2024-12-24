Повторная оккупация Сумщины: эксперт прокомментировал планы РФ - есть ли угроза

России выгодно расширение линии фронта, ведь она имеет преимущество в количестве человеческих ресурсов, вооружения и техники.

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Эксперт прокомментировал наступление РФ на Сумщину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот: google.maps

О чем речь:

Имеет ли Путин целью новое наступление на Сумскую область

Как "перемалывание" войск РФ влияет на фронт

Сумская область продолжает находиться под интенсивными обстрелами, однако у российских сил недостаточно ресурсов для полноценного наступления в этом регионе.

Об этом в интервью "Украинской Правде" рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Чмут отметил, что для России выгодно расширение линии фронта, ведь она имеет преимущество в количестве человеческих ресурсов, вооружения и техники. Также Россия может быстрее получать поддержку от своих союзников, чем это возможно для Украины.

"Распыление нашего ресурса умноженное на внутреннюю дестабилизацию, умноженное на тотальное засорение информационного пространства равно, возможно, поражению в войне. Поэтому им (россиянам. - Ред.) выгодны формировать направления активных действий. Но эти направления требуют тоже ресурса, и от того, как мы активно воюем на любых из старых направлений, фронтов так называемых, зависит то, появится ли у них ресурс и резерв на новые", - пояснил руководитель фонда "Вернись живым".

Он добавил, что стратегия "перемалывания" российских войск украинской армией влияет не только на тактическую ситуацию, но и на стратегическую. Постоянные потери заставляют россиян искать новые резервы, что затрудняет их попытки активизироваться на других участках фронта.

"Сумщина, к сожалению, находится под активным огневым воздействием: КАБы, ракеты, другие средства поражения активно работают. Но достаточного ресурса для наступательной операции на регион у них нет. Я не думаю, что они снова будут пытаться одновременно проводить несколько наступательных операций. Та тактика, которую они выбрали, в разрезе полгода - год она дает хороший результат для них. Ее нужно усиливать и масштабировать, но медленными шагами", - говорит Чмут.

Наступление РФ на Сумскую область - последние новости

Как писал Главред, недавно в сети ходили слухи о том, что армия РФ прорвала границу на Сумщине. В Сумской ОГА, в свою очередь, отметили, что россиянам не выгодно наступать на этом участке, а сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах - вражеская дезинформация.

В то же время Александр Лукашенко проговорился о плане Кремля. Как обратил внимание публицист Станислав Белковский, может ожидаться наступление российских войск с территории Беларуси на Сумы и Чернигов.

А вот по мнению президента Владимира Зеленского, после операции ВСУ на Курщине, угрозы для Сум больше нет. Он заявил, что Путин собирался начать новое наступление на Сумы, однако мы изменили игру и перенесли войну на территорию России.

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Кто такой Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137-го батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

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