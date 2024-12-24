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Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

Юлия Закрепа
24 декабря 2024, 19:45обновлено 24 декабря, 20:32
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Логистика у врага работает через железнодорожное сообщение вдоль северного побережья Азовского моря и через Крым.
Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр
Россия начала подготовку форсирования р. Днепр на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, instagram.com/libkos

Ключевые тезисы Селезнева:

  • РФ стягивает военных и технику на Херсонщине
  • Сможет ли РФ сформировать плацдарм на правом берегу Днепра

Владислав Селезнев, полковник запаса ВМС ВСУ, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, сообщил, что противник перебрасывает специфическое оборудование и оборудование, которое может свидетельствовать о подготовке к форсированию.

"Относительно попыток и приготовлений врага провести операцию по форсированию р.Днепр в направлении города Херсон, то буквально сегодня мне стало известно, что часть понтонно-мостовых подразделений, дислоцирующихся в Крыму, сейчас начали движение на север полуострова. Скорее всего они попытаются сконцентрироваться или возле Антоновского моста, или на смежных участках фронта. То есть противник перебрасывает свои силы и средства, чтобы максимально усилить свои военное присутствие. Следует отметить, что перебрасывает специфическое оборудование и оборудование, которое может свидетельствовать о подготовке к форсированию", - отметил полковник запаса ВМС ВСУ в эфире Еспресо.

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По его мнению, есть сомнения, что такая вражеская операция может быть удачной, потому что правый берег Днепра, где находятся Силы обороны Украины, по уровню выше, а также наши пушкари, операторы дронов свою работу знают. Соответственно, при такой попытке противник понесет потери и вряд ли сможет сформировать хотя бы небольшой плацдарм на правом берегу р. Днепр.

"Кроме того, об определенных приготовлениях вражеского войска на юге Херсонщины также свидетельствует передислокация подразделений 810-й бригады морской пехоты, которая недавно выполняла задачи в Курской области. А еще крымские партизаны сообщают, что российские воины начали разрушать лодки, катера, потому что понимают, что это билет в одну сторону. Скорее всего, определенные приготовления происходят. А что касается активизации действий врага на юге Запорожской области, чтобы растянуть наши силы и средства, то такой вариант я также не стал бы исключать", - подчеркнул военный эксперт.

По его словам, достаточно мощная группировка "Днепр" армии РФ действует на юге Херсонской и Запорожской областей - 120 тыс. личного состава. Кроме того, и логистика у врага является постоянной, работает железнодорожное сообщение вдоль северного побережья Азовского моря и через Крым, в том числе через Керченский мост.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

"Поэтому все признаки того, что враг может совершить определенные действия, имеют место быть. А будут ли они удачными, то я уверен, что нет. Потому что даже 120 тыс. воинов для российской армии мало, чтобы быть эффективными с целью оккупации двух областных центров, то ли Запорожья, то ли Херсона. В одном случае речь идет о чрезвычайно масштабном промышленном областном центре, а втором - о фактически непреодолимой водной преграде в виде реки Днепр", - резюмировал Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Какая ситуация на Херсонщине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ готовит наступление на Херсон. Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

В ВСУ заявили об угрозе для Херсона, ведь россияне пытаются форсировать Днепр. Для этого враг делает постоянные попытки закрепиться на правом берегу Днепра. Также известно, что 20 декабря утром россияне предприняли попытку прорваться в Херсон, но получили отпор.

Сергей Братчук раскрыл планы РФ на Херсонскую область. Оккупационные войска агрессора ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

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