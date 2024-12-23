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Угроза масштабного штурма РФ на Херсонщине: в ВСУ сделали заявление

Алексей Тесля
23 декабря 2024, 18:16
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Со стороны россиян идет определенное информационное нагнетание, считает Иван Тимочко.
Угроза масштабного штурма РФ на Херсонщине: в ВСУ сделали заявление
ВСУ сдерживают врага / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Важно:

  • Для россиян пока не целесообразно форсировать реку Днепр
  • На востоке россияне задействовали 150 тысяч военных

Заявления о наступлении оккупантов в Херсонской области являются нагнетанием ситуации, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Для россиян пока не целесообразно форсировать реку Днепр, подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Представитель ВСУ напомнил о том, что даже при лучшем обеспечении россияне были вынуждены ранее бежать из Херсона.

"Я думаю, что там идет определенное информационное нагнетание с, возможно, плановой какой-то такой отвлекающей манерой. И это скорее будет сопровождаться какой-то мощной информационной кампанией", - не исключил он.

Собеседник добавил, что оккупанты пока даже не могут продвинуться возле Покровска, или полностью занять Курахово.

"Если мы рассматриваем Времевское, Кураховское, Покровское направление, то там сейчас россияне задействовали 150 тысяч своих войск. Это на сухопутной территории. Это с учетом того, что там гораздо ближе из России логистическая сеть, когда они там имеют контроль за сухопутной материковой территорией Украины", - добавил Тимочко.

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит наступление на Херсон. Для атаки на Херсонщине планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков. Операцию будет курировать командующий ВДВ РФ Михаил Теплинский.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов. Враг не сможет переправиться через Днепр, но будет продолжать свои попытки.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются форсировать Днепр на Херсонщине, однако шансов на успех у них мало. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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