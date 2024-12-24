Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

Наибольшие потери у врага есть среди истребителей Су-34.

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Дружественный огонь в армии РФ случается довольно часто / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

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РФ получила 24 новых борта боевой авиации

Враг за год потерял 23 военных самолета

За 2024 год страна-агрессор Россия поставила оккупантам 24 новых боевых самолетов, однако производство врага едва покрывает потери. Об этом пишет Defence24.

Издание утверждает, что в течение последнего года военно-космические силы получили 10 единиц Су-34, 6 единиц Су-35С и столько же Су-57, а также 2 самолета Су-30.

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При этом последние поставки Су-34 были, по данным россиян в декабре. Армия врага получила Су-34 и Су-57. При этом СМИ утверждают, что речь идет не о масштабных партиях, а отдельных экземплярах.

Су-34 / Инфографика: Главред

Что важно, за этот же период времени потери авиации РФ составили 23 единицы техники, а именно:

Су-34 - 9 единиц;

Су-25 - 4 единицы;

Су-27 - 3 единицы;

Су-35С - 2 единицы.

Также враг потерял два судна дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Як-130 и тяжелый беспилотный боевой самолет С-70 "Охотник". Причинами потерь называют аварии вследствие износа или дружного огня РФ.

Потери авиации РФ - последние новости

Недавно на территории Курской области РФ, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что украинские военные с помощью самолета F-16 могли сбить российский истребитель Су-34.

Накануне также самолет РФ был сбит во время сброса ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34, скорее всего, F-16, находившийся над территорией, подконтрольной противнику.

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