Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

Главное:
- РФ получила 24 новых борта боевой авиации
- Враг за год потерял 23 военных самолета
За 2024 год страна-агрессор Россия поставила оккупантам 24 новых боевых самолетов, однако производство врага едва покрывает потери. Об этом пишет Defence24.
Издание утверждает, что в течение последнего года военно-космические силы получили 10 единиц Су-34, 6 единиц Су-35С и столько же Су-57, а также 2 самолета Су-30.
При этом последние поставки Су-34 были, по данным россиян в декабре. Армия врага получила Су-34 и Су-57. При этом СМИ утверждают, что речь идет не о масштабных партиях, а отдельных экземплярах.
Что важно, за этот же период времени потери авиации РФ составили 23 единицы техники, а именно:
- Су-34 - 9 единиц;
- Су-25 - 4 единицы;
- Су-27 - 3 единицы;
- Су-35С - 2 единицы.
Также враг потерял два судна дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Як-130 и тяжелый беспилотный боевой самолет С-70 "Охотник". Причинами потерь называют аварии вследствие износа или дружного огня РФ.
Потери авиации РФ - последние новости
Недавно на территории Курской области РФ, во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Ранее, как писал Главред, стало известно, что украинские военные с помощью самолета F-16 могли сбить российский истребитель Су-34.
Накануне также самолет РФ был сбит во время сброса ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34, скорее всего, F-16, находившийся над территорией, подконтрольной противнику.
Больше новостей:
- Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ
- ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович
- Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов
Что такое Defence24?
Defence24 - крупнейший польский портал, посвященным вооруженной промышленности, вооруженным силам и геополитике. На портале публикуется как актуальная информация, так и развернутые анализы, комментарии и интервью с экспертами по вопросам национальной безопасности.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред