РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

Украинские военные с помощью самолета F-16 могли сбить российский истребитель Су-34. Если эта информация подтвердится, это станет первым фактом уничтожения пилотируемого истребителя страны-агрессора России из предоставленного западными партнерами самолета. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что российский военный блогер, который тесно связан с авиацией, 12 октября сообщил в сети о том, что российские оккупанты потеряли очередной истребитель Су-34. Блогер отметил, что экипаж российского истребителя погиб. Дополнительных подробностей инцидента он не предоставил, но отметил, якобы потеря самолета не связана с ударом ВСУ.
Другие российские военные блогеры в то же время предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.
Однако в ISW обратили внимание, что российский Telegram-канал, которым, вероятно, руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб группировки сил РФ "Днепр", сообщил, что российский истребитель Су-34 мог сбить украинский истребитель F-16. Отмечается, что это могло произойти тогда, когда СУ-34 сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 километров от линии фронта.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
Война в Украине - последние новости
Ранее экс-глава ЦРУ дал ответ, каким может быть конец третьего года войны в Украине. Весомым фактором является продолжение европейской помощи, подчеркнул Петреус.
Также ранее в СМИ сообщали, что на Украину тайно работают сотни солдат РФ. Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри армии России, которые шпионят и выполняют диверсии, пишет The Telegraph.
Напомним, два крупных города под угрозой - были названы цели армии РФ на востоке. Основной замысел врага не изменился, подчеркнул Александр Мусиенко.
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