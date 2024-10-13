РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

Если эта информация подтвердится, то это станет первым случаем, когда самолет РФ был уничтожен с помощью самолета F-16, который был предоставлен нам партнерами.

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РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские военные с помощью самолета F-16 могли сбить российский истребитель Су-34. Если эта информация подтвердится, это станет первым фактом уничтожения пилотируемого истребителя страны-агрессора России из предоставленного западными партнерами самолета. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российский военный блогер, который тесно связан с авиацией, 12 октября сообщил в сети о том, что российские оккупанты потеряли очередной истребитель Су-34. Блогер отметил, что экипаж российского истребителя погиб. Дополнительных подробностей инцидента он не предоставил, но отметил, якобы потеря самолета не связана с ударом ВСУ.

Другие российские военные блогеры в то же время предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.

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Однако в ISW обратили внимание, что российский Telegram-канал, которым, вероятно, руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб группировки сил РФ "Днепр", сообщил, что российский истребитель Су-34 мог сбить украинский истребитель F-16. Отмечается, что это могло произойти тогда, когда СУ-34 сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 километров от линии фронта.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о самолетах F-16/ Инфографика: Главред

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