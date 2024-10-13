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"Это подорвет усилия Украины": армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink - ISW

Алёна Воронина
13 октября 2024, 08:03обновлено 13 октября, 08:33
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Украина хочет ослабить преимущества РФ в живой силе и материальной части за счет технологий, но РФ благодаря Starlink может добиться технологического паритета.
Российские военные, Starlink
Армия РФ технологически догоняет ВСУ благодаря Starlink/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, depositphotos.com/ua

Российские оккупанты все чаще на поле боя полагаются на незаконно полученные терминалы Starlink, пытаясь достичь технологического паритета с украинскими военными. С помощью таких терминалов захватчики пытаются улучшить боевую координацию и эффективность своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они считают, что терминалы Starlink уже помогли оккупантам получить некоторые боевые успехи на фронте.

Украинские военные, которые воюют в Донецкой области, рассказали изданию The Washington Post, что Starlink все чаще появляются на российских передовых позициях. Незаконно полученные технологии помогают захватчикам решать проблемы, которые сохраняются с боевой координацией и связью, одновременно повышая точность тактического огня.

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По словам командира украинского взвода БПЛА, действующего недалеко от Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), украинские разведывательные беспилотники начали широко фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года.

В издании отмечают, что украинские воины частично приписывают использованию захватчиками терминалов Starlink недавние российские боевые успехи, учитывая захват Россией Угледара в конце сентября.

В то же время аналитики ISW напомнили, что Украина ранее благодаря доступу украинских военных к Starlink имела технологическое преимущество для проведения эффективной боевой координации и внедрения новых разработок в систему управления боем. Теперь, когда страна-агрессор Россия расширяет собственное использование таких терминалов, это может ослабить преимущества Украины на фронте.

"Сейчас Украина реализует стратегию по компенсации российских преимуществ в живой силе и материальной части за счет технологических инноваций и адаптации, а технологический паритет между украинскими и российскими силами подорвет эти усилия", - предположил Институт изучения войны.

Ранее в расследовании WSJ говорилось, что терминалы Starlink Илона Маска помогают оккупантам РФ в Украине. Существует теневая цепочка поставок оборудования Starlink, которая обеспечивает закулисные сделки в Африке, Юго-Восточной Азии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Что такое Starlink?

Starlink — это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия.

В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек.

С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Война в Украине - последние новости

Ранее экс-глава ЦРУ дал ответ, каким может быть конец третьего года войны в Украине. Весомым фактором является продолжение европейской помощи, подчеркнул Петреус.

Также ранее в СМИ сообщали, что на Украину тайно работают сотни солдат РФ. Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри армии России, которые шпионят и выполняют диверсии, пишет The Telegraph.

Напомним, два крупных города под угрозой - были названы цели армии РФ на востоке. Основной замысел врага не изменился, подчеркнул Александр Мусиенко.

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