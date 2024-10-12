'Шаг к потере государственности': нардеп рассказал, решит ли ВР вопрос демобилизации

Верховная Рада работает над этим вопросом, но простого решения в нынешних условиях не существует, заявил Федор Вениславский.

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Вениславский рассказал, будет ли принят законопроект о демобилизации / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Требовать внесения законопроекта о демобилизации с установлением сроков службы в армии в нынешних условиях - это шаг, который может привести к потере государственности. Об этом в интервью Radio NV заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы имеем в закрытых режимах полученную информацию от Главного управления разведки, от Службы внешней разведки, от пограничной разведки, от других представителей сектора безопасности и обороны, что Российская Федерация постоянно наращивает численность своих вооруженных сил", - сказал нардеп.

По его словам, ежемесячно количество российских военных, которые воюют против Украины, растет "на десятки тысяч". Вениславский напомнил, что при принятии закона о мобилизации в апреле Рада рекомендовала Кабмину подготовить законопроект о демобилизации с четкими сроками, однако его до сих пор нет.

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"Я понимаю, сейчас очень сложная ситуация у министра обороны, в целом в Министерстве обороны, главнокомандующего Вооруженных сил, как выполнить то поручение Верховной Рады, которое мы дали в переходных положениях, и предусмотреть какие-то сроки службы... Лично я понимаю, что требовать внесения такого законодательного акта или законопроекта в нынешних условиях - это еще один шаг к потере нашей государственности", - заявил политик.

В то же время Вениславский заверил, что Верховная Рада "над этими вопросами работает", но простого решения нет.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Демобилизация в Украине - главное

Напомним, еще в апреле Министерство обороны сообщало о работе над законопроектом о демобилизации, который должен быть готов примерно через 8 месяцев.

Однако впоследствии в Раде уточнили, что при условии положительного развития ситуации с мобилизацией, в октябре 2024 года планируется вынести на рассмотрение парламента законопроект об увольнении с военной службы военных, которые уже длительное время находятся на передовой.

Также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что ни одна страна во время войны не объявляла демобилизацию, и проведение такого процесса в Украине может привести к обвалу фронта. Он подчеркнул, что правительство также не планирует снижать мобилизационный возраст.

Как сообщал Главред, депутаты разрабатывают законопроект о демобилизации военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет и признаны ограниченно годными, сообщила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская.

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