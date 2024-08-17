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"Дискуссии идут": в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте

Руслана Заклинская
17 августа 2024, 23:31
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Хотя дискуссии о возможном дальнейшем снижении призывного возраста продолжаются, не было никаких конкретных решений по этому вопросу, рассказал Руслан Стефанчук.
'Дискуссии идут': в Раде удивили заявлением о демобилизации и призывном возрасте
Демобилизация во время войны может ослабить фронт / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, rada.gov.ua

Ни одна страна мира во время войны еще не объявляла демобилизацию. Проведение демобилизации в Украине может обвалить фронт. Также правительство не планирует пока снижать мобилизационный возраст. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"В Верховной Раде очень большие дискуссии идут по этому вопросу. Я уже неоднократно заявлял свою личную позицию, что к вопросу мобилизации надо относиться максимально с большим вниманием. Потому что, еще раз говорю, я не знаю ни одной страны, которая во время войны объявляла демобилизацию. Я знаю страны, которые обеспечивали право справедливой ротации, когда, например, ты два-три месяца на передовой, два-три месяца ты в отпуске. И вот такая ротация. Таких стран я знаю множество..." - заявил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады также отметил, что демобилизация во время войны может ослабить фронт. По его словам, важно создать условия для равной и справедливой службы, это позволит избежать ситуаций, когда некоторые украинцы с первых дней находятся на передовой, а другие будут избегать мобилизации.

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"Нам очень важно найти механизмы, которые дадут возможность справедливо проходить службу и выполнять свой долг по защите Родины. Потому что сегодня возникает очень много вопросов - почему некоторые люди с первого дня на передовой, а другие, скажем так, не совсем желают поддаваться мобилизации. Поэтому государство предпринимает шаги, которые абсолютно понятны. Это вопрос применения электронных ресурсов для мобилизационных процессов", - подчеркнул Стефанчук.

Снижение призывного возраста

Спикер Верховной Рады сообщил, что сейчас вопрос о дальнейшем снижении мобилизационного возраста не рассматривается. Стефанчук напомнил, что ранее парламент уже снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

"Дискуссия о снижении еще в Верховной Раде идет. Но каких-то, скажем так, реальных дискуссий не было, потому что, насколько я проинформирован, избегая каких-либо цифр, что как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. И поэтому вот пока такой острый вопрос о снижении мобилизационного возраста, по крайней мере в Верховной Раде, не рассматривается", - пояснил он.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Проведение выборов в Украине

Относительно выборов в Украине, Стефанчук отметил, что они могут состояться только после завершения военного положения. Он пояснил, что проведение выборов во время войны маловероятно, поскольку они должны соответствовать демократическим стандартам.

"Возможность выборов это определенная демократическая процедура, которая должна обеспечиваться соответствующими нюансами, чтобы они были признаны демократическим международным обществом. Провести выборы так, как их проводят в российской федерации, ну их никто не признает. А провести выборы по демократическим стандартам сегодня в Украине маловероятно", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Стефанчук добавил, что вопрос проведения выборов после войны требует дополнительного законодательного урегулирования, поскольку в Конституции предусмотрены только очередные и внеочередные выборы, но не выборы после завершения военного положения. Он считает, что необходимо разработать специальный закон, который определит порядок проведения выборов после завершения военного положения.

Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Демобилизация в Украине - главное

В политических кругах и в СМИ вопросы демобилизации поднимаются одновременно с вопросами изменений к призыву на военную службу достаточно остро.

Еще в апреле в Минобороны утверждали, что уже работают над созданием соответствующего законопроекта, который будет готов ориентировочно через 8 месяцев.

Позже в Раде уточнили, что при условии положительной динамики мобилизации законопроект об увольнении с военной службы тех, кто на передовой уже не первый год, вынесут на рассмотрение парламента в октябре 2024 года.

К слову, как раз тогда из правительственного проекта о мобилизации исключили положение о демобилизации.

В то же время среди депутатов есть и те, кто утверждает, что демобилизации не будет до окончания войны.

Военные же и силовики в этом вопросе неумолимы. В частности, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что подобные инициативы грозят "просадить" фронт.

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