Что с демобилизацией: в ВР сделали откровенное заявление

В парламенте еще раз подчеркнули, что по реализации такой инициативы в профильном Комитете идут споры.

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Быть ли демобилизации? Ответ Вениславского / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В Раде назвали "проблематичным" вопрос демобилизации в украинской армии. Нардеп и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что надо учитывать мобилизационные мероприятия врага.

В эфире телемарафона во вторник, 6 августа, Вениславский ответил, что демобилизацию в парламентском Комитете обсуждают тщательно. Однако это все еще "болезненный" и "наиболее сложный" вопрос.

В частности, депутат предложил обратиться к истории мировых войн, когда воюющие страны не могли позволить себе уволить со службы тех, кто защищает суверенитет и отстаивает территориальную целостность.

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"Политически понятно, что выгодно говорить и хотелось бы нам обнадежить тех людей, которые воюют, что они там в течение определенного времени будут иметь возможность на освобождение. Но, к большому сожалению, на сегодня ситуация остается на фронте очень сложной", - откровенно признался Вениславский.

Далее депутат вспомнил, что Россия увеличивает количественный состав своих войск, в том числе привлекая в ряды наемников.

"И эти темпы растут... Поэтому говорить об освобождении или о такой возможности - проблематично", - ответил депутат.

Демобилизация в Украине - главное

В политических кругах и в СМИ вопросы демобилизации поднимаются одновременно с вопросами изменений к призыву на военную службу достаточно остро.

Еще в апреле в Минобороны утверждали, что уже работают над созданием соответствующего законопроекта, который будет готов ориентировочно через 8 месяцев.

Позже в Раде уточнили, что при условии положительной динамики мобилизации законопроект об освобождении с военной службы тех, кто на передовой уже не первый год, вынесут на рассмотрение парламента в октябре 2024 года.

К слову, как раз тогда из правительственного проекта о мобилизации исключили положение о демобилизации.

В то же время среди депутатов есть и те, кто утверждает, что демобилизации не будет до окончания войны.

Военные же и силовики в этом вопросе неумолимы. В частности, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что подобные инициативы угрожают "просадить" фронт.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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