Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВК

Андрей Золотарев рассказал, почему Украина готовит венчурный законопроект о ЧВК под будущее.

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Украина готовится создать ЧВК / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Он отреагировал на идею Минобороны Украины о создании частных военных компаний, который у нас предлагается именовать "международными оборонными компаниями".

"Ход правильный, учитывая то, что у нас через фронт прошли сотни тысяч людей. Психологи отмечают, что примерно 5% людей ловят кайф на войне, для кого-то это лучший период в жизни. Потом к ним присоединяются те, кто себя не нашел в мирной жизни по ряду причин (семья распалась, работу не нашел и т.д.)", - отметил эксперт.

Золотарев также поснил, что примерно 10% надо найти сферу применения. Поэтому и появился такой венчурный законопроект под будущее. А спрос на украинских военных наверняка будет и после войны, ведь руки и головы таких людей нужно занять.

"Россия пошла пошла дальше в этом. Но для "Вагнера" разгром колонны туарегами, возможно, станет лебединой песней. Это была единственная точка, где до сих пор работали операторы "Вагнера". Из всех остальных мест их вытеснили или интегрировали. Судя по всему, туда вместо них придет Африканский корпус, который гораздо лучше оснащен материально и технически, и который не совершит тех эксцессов, которые были возможны с Пригожиным", - пояснил Золотарев.

Он также добавил, что опыт в этой сфере продемонстрировал свою эффективность. Как бы там ни было, "вагнеровцы" - это зэки, которых вербуют по зонам. Кроме этого, там есть категория профессионалов, которые воевать и любят, и умеют. И это серьезный противник, добавил Золотарев.

"В любом случае, после окончания военных действий миллионную армию экономика Украины содержать не сможет. А значит, встанет задача демобилизации 500-700 тысяч человек. И часть этих людей нужно занять, чтобы они применяли свои навыки обращаться с оружием где-то, а не внутри страны", - отметил он.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Напомним, что в Украине хотят легализовать ЧВК. Нардепам предлагается узаконить деятельность международных военных компаний. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Авторы законопроекта называют ряд причин для легализации военных компаний.

Стало известно, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ. Юрий Камельчук заявил, что уже в сентябре этого года сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ и помочь им защищать Украину от вооруженной агрессии России.

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