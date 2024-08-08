Нардеп рассказал, когда бойцы 'Украинского легиона' присоединятся к ВСУ

Сотни военных из "Украинского легиона" могут присоединиться к ВСУ уже в сентябре этого года.

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Бойцы Украинского легиона / коллаж: Главред, фото: ur.gov.ua, Википедия

Уже в сентябре этого года сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ и помочь им защищать Украину от вооруженной агрессии России. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

"Следующие этапы и количество людей будет зависеть от открытия новых тренировочных баз, от готовности польской стороны принять и обучить этих военнослужащих", - отметил нардеп.

Также чиновник заявил, что в Польше, где базируется легион, более двух тысяч человек подали заявку на участие в "Украинском легионе".

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Что такое Украинский легион в Польше Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Евросоюза. 11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.

Первый выпуск ветеранов-морпехов, которые уже тренируются, возможен в начале осени.

"Украинский легион" и добровольцы - последние новости

Напомним, в Польше создали "Украинский легион", в который набирают граждан из других стран, изъявивших желание воевать за Украину. Решение принято на государственном уровне Украины и Польши.

Ранее также стало известно, что Польша не будет искать самостоятельно добровольцев для участия в "Украинском легионе", набор будет происходить на уровне консульств.

Также стало известно, что Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупационных сил на фронте.

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