Нардеп рассказал, когда бойцы 'Украинского легиона' присоединятся к ВСУ

Уже в сентябре этого года сотни бойцов "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ и помочь им защищать Украину от вооруженной агрессии России. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.
"Следующие этапы и количество людей будет зависеть от открытия новых тренировочных баз, от готовности польской стороны принять и обучить этих военнослужащих", - отметил нардеп.
Также чиновник заявил, что в Польше, где базируется легион, более двух тысяч человек подали заявку на участие в "Украинском легионе".
Что такое Украинский легион в Польше
Напомним, недавно Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает, что на территории Польши будет сформирован Украинский легион из украинцев, проживающих в странах Евросоюза.
11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что желающих вступить в Украинский легион уже несколько тысяч человек.
Первый выпуск ветеранов-морпехов, которые уже тренируются, возможен в начале осени.
"Украинский легион" и добровольцы - последние новости
Напомним, в Польше создали "Украинский легион", в который набирают граждан из других стран, изъявивших желание воевать за Украину. Решение принято на государственном уровне Украины и Польши.
Ранее также стало известно, что Польша не будет искать самостоятельно добровольцев для участия в "Украинском легионе", набор будет происходить на уровне консульств.
Также стало известно, что Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупационных сил на фронте.
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