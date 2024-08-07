Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

Президент Украины предложил отбирать гражданство у тех, кто воевал на стороне РФ, а также за терроризм.

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Зеленский предложил забирать гражданство у некоторых лиц / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение, согласно которому определенные категории людей могут быть лишенными гражданства. Соответствующий документ разместили на сайте Верховной Рады.

Одна из основных норм в документе отмечает, что лишить гражданства могут при условии добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

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Также лишить украинского гражданства могут лицо, которое ранее приобрело гражданство, но указало неверные или ложные данные.

Зеленский предлагает лишать гражданства лиц, которые ранее или в настоящее время проходят военную службу в рядах вооруженных сиил страны-агрессора.

Условием для прекращения гражданства Украины также является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта.

Политика президента Владимира Зеленского - последние новости

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро получат очередную партию самолетов F-16.

Также глава государства сообщил, что в июле украинские военные использовали больше дронов на фронте чем противник.

Накануне, 6 августа, по результатам Ставки с военным руководством Зеленский заявил, что было принято решение о дополнительном финансировании производства украинских боеприпасов и ракет.

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