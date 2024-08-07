УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

Степан Гафтко
7 августа 2024, 23:55
43
Президент Украины предложил отбирать гражданство у тех, кто воевал на стороне РФ, а также за терроризм.
Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ
Зеленский предложил забирать гражданство у некоторых лиц / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение, согласно которому определенные категории людей могут быть лишенными гражданства. Соответствующий документ разместили на сайте Верховной Рады.

Одна из основных норм в документе отмечает, что лишить гражданства могут при условии добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

видео дня

Также лишить украинского гражданства могут лицо, которое ранее приобрело гражданство, но указало неверные или ложные данные.

Зеленский предлагает лишать гражданства лиц, которые ранее или в настоящее время проходят военную службу в рядах вооруженных сиил страны-агрессора.

Условием для прекращения гражданства Украины также является вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта.

Политика президента Владимира Зеленского - последние новости

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро получат очередную партию самолетов F-16.

Также глава государства сообщил, что в июле украинские военные использовали больше дронов на фронте чем противник.

Накануне, 6 августа, по результатам Ставки с военным руководством Зеленский заявил, что было принято решение о дополнительном финансировании производства украинских боеприпасов и ракет.

Читайте также больше новостей о войне в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский двойное гражданство война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора Поддубного

22:58 Мир
В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26 Мир
В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

22:02 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 9546

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 5967

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 3148

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил на ковер ФСБ 2315

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБ

Последние новости

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

Реклама
22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

22:26

Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

22:18

Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

22:02

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

21:43

"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

21:39

Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской областиВидео

21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

Реклама
19:40

РФ уничтожила 70% Торецка: в ОВА рассказали, зашли ли оккупанты в город

19:38

Дожди будут только в двух областях: прогноз погоды на 8 августа

19:29

В прыщах и со шприцом: Василенко из "Школы" рассказала про неизлечимую болезнь

19:10

Почему над Киевом было странно "громко" во время последней атаки - Киричевский

19:10

"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезномнение

18:44

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войныВидео

18:42

"Война закончится в 2025 году": политолог назвал роковую ошибку ПутинаВидео

18:34

"Выходи за меня": Тину Кароль публично позвали замуж - ответ артистки

17:55

Путин устроит шантаж Украины и США: когда закончится наступление РФ и какие прогнозы

17:47

Жена Юрия Ткача загремела в больницу: пришлось ли лечь под нож

17:37

"Нажаль" или "на жаль" - как правильно: какую ошибку мы часто допускаемВидео

17:26

"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

17:26

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

17:24

Погранпункт "в хлам": снимки показали разрушения въезда в Курскую область

17:21

Строгие приметы 8 августа: что категорически нельзя делать в этот день

17:08

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

16:49

Живет в Германии, воспитывает двоих: что известно про возлюбленную Зои Мозговой

16:37

Усилили обстрелы и стягивают технику: РФ готовится к штурмам под Волчанском

16:30

Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результатВидео

16:25

"Теперь мой": Киркоров бросил детей ради молодой эскортницы

Реклама
16:23

"Где наша армия хваленая?": истерика россиянина из-под Курска попала на видеоВидео

16:22

Беленюк и Насибов ярко пробились в полуфинал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

16:18

В США задержали мужчину, который готовил еще одно покушение на Трампа - Politico

15:46

В день годовщины смерти сына: Виктор Павлик поделился трогательными кадрамиВидео

15:21

"Украину могут посадить за стол переговоров": Золотарев сделал серьезный прогноз

15:08

Впервые в истории: украинский дрон "приземлил" вертолет Ми-28 на Курщине - СМИВидео

15:07

Полный рот крови: свидетельница рассказала о горе в семье Анджелины Джоли

15:07

В Украине уже готовиться лидер, который может осуществить мятеж в РФ - Буданов

14:59

Украинскую каноистку заподозрили в пропаганде на Олимпиаде-2024: что она сделала

14:50

Путин впервые прокомментировал бои в Курской области: пригласил "на ковер" ФСБВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять