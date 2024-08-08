Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

Дэн Хэмптон считает, что Украина должна пригласить пилотов из других стран, чтобы воевали на F-16.

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Дэн Гемптом рассказал, как Украине выиграть войну в воздухе / коллаж: Главред, фото УНИАН, Dan Hampton Author / Facebook

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон считает, что Украина должна пригласить международных пилотов для того, чтобы они летали на F-16 в украинском небе. По его словам именно так можно завоевать преимущество в небе. Об этом он заявил во время интервью "Голосу Америки".

"Многие думают о том, собираются ли наши американские (западные) пилоты приехать в Украину и помочь. Все страны, которые имеют F-16 и оперируют ими уже некоторое время, имеют собственные учебные программы в своей стране. И ответ заключается в том, что в долгосрочной перспективе вы будете обучать своих собственных пилотов в своей стране. Сейчас пилоты, которые прошли обучение - и они сами также скажут об этом - у них недостаточно времени или опыта на самолете, чтобы обучать других. Но здесь есть люди, такие как я, которые вступают в дело. Если устранить ограничения, что позволило бы нам приехать как добровольцам и помогать Украине, тогда мы смогли бы решить эту проблему", - сказал он в интервью.

Дэна Хэмптона называют "самым смертоносным пилотом". Он участвовал в большом количестве военных конфликтов, например, в Сирии, Ираке, Косово и в Персидском заливе.

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По его словам все страны, которые имеют в своем арсенале такие истребители, имеют также и свою учебную базу. Таким образом пилоты проходят обучение в тех местах, где потенциально мог бы завязаться бой.

"Потому что F-16 используются в Европе преимущественно в пределах границ своей страны. С нами это не так, потому что, к сожалению, мы есть везде по всему миру, но большинство людей воюют и защищают свою страну. И вот к чему Украина хочет дойти, и мы точно можем помочь с этим, если будет желание", - пояснил он.

Хэмптон заявил, что для Украины, чтобы выиграть войну в небе, необходимо участие мировых пилотов, которые имеют тысячи часов полетов в небе.

F-16 в Украине - последние новости

Напомним, недавно в Институте изучения войны заявили, что Украине для эффективного использования истребителей F-16 необходимо уничтожить российские системы ПВО.

Также западные СМИ сообщили, что Россия очень боится, что Украина использует истребители F-16 на Курском направлении.

Эксперты отметили, что в настоящее время истребители, которые передали Украине западные партнеры, не будут пока бить по территории РФ, потому что их очень мало.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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