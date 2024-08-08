Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФ

На тактическом уровне россияне действуют более грамотно и эффектно, считает Андрей Золотарев.

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РФ хочет захватить крупные города / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотаревым. Он рассказал, какой потенциал есть у российской армии и смогут ли они захватить любые крупные города.

"К сожалению для нас, российская армия провела работу над ошибками 2022 года, и "мясные штурмы" остались в прошлом. Такого, как было весной и летом 2022 года, скажем, в Луганской области, на переправе через Оскол, когда десятками набивали бронетехнику, или в Киевской области в районе Ирпеня, где россияне кололись, но продолжали лезть на кактус, больше нет", - отметил эксперт.

Золотарев рассказал, что сейчас штурмовать в лоб Харьков или Запорожье никто не будет. На тактическом уровне россияне действуют более грамотно и эффектно.

"А вот на оперативно-стратегическом уровне я пока не вижу полководцев уровня Жукова, Роммеля или фон Клейста. Этого и близко нет. Поэтому, скорее всего, российские войска будут пытаться продавливать фронт, ища слабые места. Как, например, они нащупали слабое место возле Очеретино и давят там, а мы два месяца уже не можем купировать проблему. Но пока возможностей проведения таких операций с огромным количеством бронетанковой техники у России не видно", - добавил эксперт.

Золотарев также отметил, что сейчас в России изменилось оружие и характер ведения войны.

"Дроны делают ближний тыл абсолютно прозрачным. Фактора внезапности теперь трудно достичь. К тому же, сейчас другие противотанковые средства - ведь на каждый танк "мангал" или "сарай" не поставишь", - отметил он.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Напомним, что Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности. Политолог пояснил, что обе стороны еще не готовы к переговорам, ведь их требования диаметрально противоположны. В то же время союзники Украины уже намекают на переговоры с РФ.

Стали известны 2 фактора, которые повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине. Золотарев отмечает, что сейчас для России открыто окно возможностей. В то же время, если защитники Украины удержат фронт, то мнение Трампа по поддержке Украины может измениться.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

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