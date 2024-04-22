2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

Задача Украины сейчас - не запустить катастрофический сценарий, считает политолог.

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2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине, говорит Золотарев/ Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

На дальнейшую ситуацию во время войны в Украине могут повлиять два фактора - результаты президентских выборов в США и способность Украины продолжать защищаться от страны-агрессора России.

Такое мнение высказал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев в интервью Главреду. Он отметил: многие считают, что Трамп уже победил на президентских выборах, но учитывая особенности американского законодательства, это не так.

"Допустим, в той же Флориде республиканцы нашли в списках избирателей 10 процентов "мертвых душ". Трамп может выиграть выборы, но кто выиграет подсчет голосов, как говорится, бабушка надвое сказала. Кроме того, мы еще не увидели внешнеполитической команды Трампа. Одно дело раздавать простые рецепты решения сложных проблем во время выборов, где Трамп суперпрофи, но часто реальность иная", - считает Золотарев. видео дня

По его словам, второй фактор, который будет влиять на ситуацию, - способность Украины защищаться.

"Накануне 24 февраля 2022 года США вывезли свое посольство, что указывало на то, что они не верили в способность Украины защититься от российской агрессии. Да и до того оружие, которое нам поставляли, больше было рассчитано на партизанскую, диверсионную войну. После того, как Украина выстояла, позиция Штатов изменилась, и с апреля-мая 2022 года в Украину пошли поставки серьезного оружия - артсистемы, бронетехника. Разумеется, его недостаточно, чтобы Украина победила, но благодаря этому оружию Украина продолжает бороться", - отметил политолог.

Золотарев отмечает, что сейчас для России открыто окно возможностей. В то же время если защитники Украины удержат фронт, то мнение Трампа относительно поддержки Украины может кардинально измениться.

"Не хочу дискутировать на тему того, кто такое окно приоткрыл, но РФ пытается его использовать. Если ВСУ удержат фронт, то, возможно, и отношение к поддержке Украины со стороны Трампа будет не в духе того, что он за 15 минут решит вопрос войны и мира. А если Трамп еще и обнаружит, что Кремль пытается водить его за нос, то его позиция в отношении Украины может претерпеть очень серьезные изменения", - сказал он.

По словам политолога, задача Украины сейчас - не запустить катастрофический сценарий.

"Территориальные, человеческие, экономические потери (это заметно по маниакальным ударам РФ по энергетике) неизбежны, но нам нужно не допустить внутренней дестабилизации, а также экономического и военного краха", - подытожил политолог.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте. Российские оккупанты будут использовать комплексный подход во время проведения своих операций, сказал он.

Также глава ГУР дал однозначный ответ, планирует ли РФ новое наступление на Киев. По словам Буданова, говорить сейчас об угрозе атаки РФ на столицу нашего государства "безосновательно".

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине". Свежее заявление китайского руководителя Си Цзиньпина о "восстановлении мира в Украине" - логическое продолжение прежней политики Пекина в отношении Украины.

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