УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

Алёна Воронина
22 апреля 2024, 13:53обновлено 22 апреля, 14:29
Задача Украины сейчас - не запустить катастрофический сценарий, считает политолог.
2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз
2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине, говорит Золотарев/ Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

На дальнейшую ситуацию во время войны в Украине могут повлиять два фактора - результаты президентских выборов в США и способность Украины продолжать защищаться от страны-агрессора России.

Такое мнение высказал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев в интервью Главреду. Он отметил: многие считают, что Трамп уже победил на президентских выборах, но учитывая особенности американского законодательства, это не так.

"Допустим, в той же Флориде республиканцы нашли в списках избирателей 10 процентов "мертвых душ". Трамп может выиграть выборы, но кто выиграет подсчет голосов, как говорится, бабушка надвое сказала. Кроме того, мы еще не увидели внешнеполитической команды Трампа. Одно дело раздавать простые рецепты решения сложных проблем во время выборов, где Трамп суперпрофи, но часто реальность иная", - считает Золотарев.

видео дня

По его словам, второй фактор, который будет влиять на ситуацию, - способность Украины защищаться.

"Накануне 24 февраля 2022 года США вывезли свое посольство, что указывало на то, что они не верили в способность Украины защититься от российской агрессии. Да и до того оружие, которое нам поставляли, больше было рассчитано на партизанскую, диверсионную войну. После того, как Украина выстояла, позиция Штатов изменилась, и с апреля-мая 2022 года в Украину пошли поставки серьезного оружия - артсистемы, бронетехника. Разумеется, его недостаточно, чтобы Украина победила, но благодаря этому оружию Украина продолжает бороться", - отметил политолог.

Золотарев отмечает, что сейчас для России открыто окно возможностей. В то же время если защитники Украины удержат фронт, то мнение Трампа относительно поддержки Украины может кардинально измениться.

"Не хочу дискутировать на тему того, кто такое окно приоткрыл, но РФ пытается его использовать. Если ВСУ удержат фронт, то, возможно, и отношение к поддержке Украины со стороны Трампа будет не в духе того, что он за 15 минут решит вопрос войны и мира. А если Трамп еще и обнаружит, что Кремль пытается водить его за нос, то его позиция в отношении Украины может претерпеть очень серьезные изменения", - сказал он.

По словам политолога, задача Украины сейчас - не запустить катастрофический сценарий.

"Территориальные, человеческие, экономические потери (это заметно по маниакальным ударам РФ по энергетике) неизбежны, но нам нужно не допустить внутренней дестабилизации, а также экономического и военного краха", - подытожил политолог.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте. Российские оккупанты будут использовать комплексный подход во время проведения своих операций, сказал он.

Также глава ГУР дал однозначный ответ, планирует ли РФ новое наступление на Киев. По словам Буданова, говорить сейчас об угрозе атаки РФ на столицу нашего государства "безосновательно".

Напомним, ранее политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине". Свежее заявление китайского руководителя Си Цзиньпина о "восстановлении мира в Украине" - логическое продолжение прежней политики Пекина в отношении Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Андрей Золотарев
Реклама

Главное за день

Часть областей накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Часть областей накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

14:33 Синоптик
2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

13:53 Украина
"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

12:33 Украина
Все главные новости

Популярное

Расстрел копов: задержанные военные раскололись и назвали мотив преступления 11619

Расстрел копов: задержанные военные "раскололись" и назвали мотив преступления

Продолжает жить в этом мире абьюза : почему расстались Камалия и Мохаммад Захур 3933

"Продолжает жить в этом мире абьюза": почему расстались Камалия и Мохаммад Захур

Мне пришла повестка : Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте 3875

"Мне пришла повестка": Сергей Притула признался, почему сейчас не на фронте

Плохо с 1989 года : запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит 2392

"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

Последние новости

14:49

Летом будут "сказочные" цветы: 3 растения, которые нужно обязательно обрезать весной

14:33

Часть областей накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

14:19

Мирные переговоры с РФ: когда Украину могут начинать подталкивать к компромиссу

14:11

"Умерли клетки мозга, но поет отлично": жена певца-путиниста Носкова выдала бред

14:10

"Он вернулся": у популярной украинской ведущей рецидив онкологии

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
13:53

2 фактора повлияют на дальнейшую ситуацию в Украине: Золотарев озвучил прогноз

13:51

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

13:26

Как правильно заваривать чай: эксперт назвал главные ошибки, которые портят напиток

13:07

Политолог объяснил, почему Си Цзиньпин заговорил о "мире в Украине"

Реклама
12:59

Правоохранительные органы уже второй год не могут ничего сделать с рейдерской атакой на GNT Group - эксперт

12:42

Что сделать, чтобы не потел бачок унитаза: как справиться с неприятной ситуацией

12:33

"Пророссийские силы есть в Украине": Буданов заявил об опасной операции Кремля

12:24

Григорий Лепс сделал интимную пластику и пожаловался на уменьшение в размерах

12:20

"Да, как за мужа": Елена Кравец сделала признание, как она переживает за Владимира Зеленского

12:20

Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал лучшие народные средства

12:00

Такая закуска на Пасху 2024 затмит всех: идеальный рецепт за 7 минутВидео

11:53

Чем нельзя мыть паркет: 3 популярные средства, которые убивают покрытие

11:36

Закон о мобилизации в Украине: в Раде раскрыли, чего ожидать через полгода

11:28

Планирует ли РФ новое наступление на Киев: глава ГУР дал однозначный ответ

11:22

Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

Реклама
11:07

Задержка США помощи Украине имела последствия - генсек НАТО

10:59

Церковный праздник 23 апреля: что запрещено делать на Юрия Победоносца

10:49

Китайский гороскоп на завтра 23 апреля: Драконам - глупые ссоры, Свиньям - крупная ошибка

10:32

Олег Скрипка признался, планируют ли его сыновья мобилизовываться

10:28

Какой будет погода летом 2024 года: метеоролог дала прогноз

10:04

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: Водолеям - разговор, Ракам - близость

09:59

"Четыре года был рогоносцем": путинист Киркоров обвинил Аллу Пугачеву

09:53

Резкий аромат исчезнет навсегда: как убрать запах c вещей из секонд-хенда

09:52

Скакнет ли курс доллара перед Пасхой: прогноз эксперта по финансам

09:24

"Будет тяжелый период": Буданов назвал сроки ухудшения ситуации на фронте

09:16

Судьбоносное решение США: почему они передумали?мнение

09:01

Пенсии повысили почти до 100 тысяч: кто в Украине получает гигантские выплаты

08:44

Оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты: в Одесской области есть попадание

08:38

Гороскоп на завтра 23 апреля: Скорпионам - ужасный день, Водолеям - отдых

08:19

В Киеве прислали повестку покойному спортивному журналисту: что ответили в ТЦК

07:28

Помощь от США даст передышку ВСУ, но еще далеко до изменения ситуации на фронте - Bloomberg

06:58

Виктория Спартц и другие политический террористымнение

06:37

Украинские военные могут приостановить наступление РФ: в ISW назвали условие

04:05

Какой знак предупреждает, что стиральную машину надо немедленно очистить: стоит знать всем

03:03

Как почистить слив раковины за считанные минуты: опытные хозяйки поражены методом

Реклама
02:30

"Плохо с 1989 года": запухшая Татьяна Овсиенко призналась, почему так выглядит

02:00

"Мы идем разными путями": балерина Кухар оценила заявления мужа о русской культуре

01:20

США перебросят в Украину десятки военных: СМИ раскрыли планы Пентагона

01:09

Урожай поразит: когда сажать кабачки в открытый грунт по лунному календарюВидео

00:01

У Зеленского "удивлены дефицитом логики" у Маска: какой бред выдал миллиардер

21 апреля, воскресенье
23:38

Россия могла недополучить от Ирана "Шахеды": Коваленко назвал признаки

23:17

Обещавшая самолеты Украине Дания продала часть F-16 Аргентине: в МИД разъяснили

23:03

Позитив категорично высказался в адрес Насти Каменских

22:24

"Готов обсудить": Зеленский сделал неожиданное заявление насчет "плана Трампа"

21:58

Это не просто судно: раскрыто значение потери для россиян еще одного корабля

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять