Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

Политолог пояснил, что обе стороны еще не готовы к переговорам, ведь их требования диаметрально противоположны.

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Андрей Золотарев о переговорах Украины и РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина и Россия пока не готовы сесть за стол переговоров, ведь у обеих сторон диаметрально противоположные мнения о войне и конфликте. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Обе стороны еще не готовы к переговорам. Это видит и Пекин, который говорит, что время для проведения переговоров еще не пришло. Ведь переговоры в войне, как правило, начинаются тогда, когда у одной из сторон исчерпываются ресурсы и возможности дальнейшего ведения войны. Этого нельзя сказать ни о России, ни об Украине", - заявил политолог.

Золотарев сравнил сегодняшнюю Россию с кайзеровской Германией во время Первой мировой войны и напомнил о невыгодном Версальском мире, который пришлось заключить немцам, несмотря на то, что на протяжении долгого времени немецкие войска воевали не на своей территории, а исключительно оккупировали другие страны.

Также аналитик заявил, что союзники Украины давно уже намекают, что стоило бы начать переговоры с Россией, даже в обмен на захваченные территории оккупантами, потому что все видят, что очень трудно тянуть эту войну в финансовом плане.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Кроме того, Золотарев подчеркнул, что не стоит надеяться на то, что в ближайшие месяцы боевые действия приостановятся, ведь, по его словам, Кремль на кураже и попытается захватить еще больше украинских территорий.

Как сообщает политолог, в феврале темпы боев были гораздо слабее и медленнее и россиянам нужно было бы при таких условиях 15 лет, чтобы дойти до Киева. Но сейчас атаки оккупантов гораздо быстрее, поэтому они вполне реально могут добраться до столицы Украины уже через два года, если будут продолжать так интенсивно давить на оборону украинцев.

"Впрочем, ситуация не настолько критическая, чтобы идти и требовать перемирия. Тем более что какого-то компромисса Кремль не предлагает. То, что Путин озвучил на коллегии российского МИДа, является предельными требованиями, ультиматумом о капитуляции Украины. Принять такие условия в нынешней ситуации ни Запад, ни Украина не могут", - заявил Золотарев.

Также эксперт оценил оперативную ситуацию на фронте и подчеркнул, что противник очень активно ведет себя на Запорожском направлении и планирует захватить больше территорий именно там.

Он подчеркнул, что дальнейшая ситуация на фронте также зависит от того, как страна сможет пройти зиму, ведь состояние энергетической системы плачевное.

Война в Украине: последние новости

Напомним, что во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка на Курщине.

Именно поэтому российский диктатор Путин спустя сутки прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Тем временем в Курской области российская армия понесла первые потери. Был сбит вертолет, а также захвачены в плен пехотинцы РФ.

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