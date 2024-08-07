Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

В Госдепе США и Еврокомиссии отреагировали на события в Курской области. В частности, дали понять, что не будут выступать против будущих событий в российском регионе.
Представитель ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в комментарии Суспильному подчеркнул, что Украина имеет право защищаться.
"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия в восстановлении суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.
Спикер Госдепа США Мэттью Миллер, в свою очередь, отметил, что Вашингтон находится в контакте с Украиной по поводу событий в Курской области.
Он также отметил, что решение, как проводить свои операции, Украина принимает сама.
Миллер добавил, что Украина не предупреждала Штаты ни о каких вероятных действиях на территории России, но это не является необычным для Украины.
Тогда как ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением, что происходит в Курской области. Он напомнил, что США не изменили своей политики в отношении ударов их оружием по территории РФ.
Конфликт в Курской области - главное по состоянию на сейчас
Бои в Курской области продолжаются вторые сутки. Накануне россияне жаловались на прорыв участка приграничного региона несколькими механизированными колоннами.
Украина не подтверждает своего участия в боях. При этом Путин безосновательно обвинил ВСУ в "масштабной провокации".
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
В то же время российская сторона в противостоянии понесла большие потери еще в первый день боев. Десятки военных РФ сдались в плен, а подразделение "Ахмат" было позорно разбито.
Что за город Курск?
Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия.
С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.
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