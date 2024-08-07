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В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 22:02
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Российские власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации на вторые сутки после начала кризиса в Курской области.
В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо
На вторые сутки после начала кризиса в Курской области РФ ввела режим ЧС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В среду, 7 августа, власти Курской области объявили в регионе "режим чрезвычайной ситуации". Вторые сутки в приграничных регионах РФ сохраняется кризисная ситуация. Об этом заявил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в Курской области сохраняется "сложная оперативная ситуация". Режим чрезвычайной ситуации решили ввести через полтора суток после начала "тревожных" событий, чтобы якобы "ликвидировать последствия захода на территорию региона вражеских сил".

Тем временем российские пропагандисты продолжают "завывать" о том, как у них все плохо. Один из вражеских "военкоров" отметил, что стабилизировать ситуацию быстро не удастся: "Прогноз на ночь. Курская область. Пока что все плохо, очень плохо и хуже быть не могло. До стабилизации ситуации еще далеко".

видео дня
В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо
Фото: скриншот

Смотрите видео, где видно уничтоженную российскую технику в Курской области:

Что за город Курск?

Курск - это город в России, административный центр Курской области. Центр украинско-русского этноисторического края Курщина. Население - 435 117 жителей по состоянию на 2015 год, сообщает Википедия.

С юго-западной и западной стороны Курская область России граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до ближайшего участка границы с Украиной - около 90 километров.

Конфликт в Курской области - главное

Во вторник, 6 августа, россияне пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн в приграничье РФ в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в боях в Курской области.

Первые бои в российском пограничье якобы приняли солдаты-срочники. Зато подразделения "Ахмат" понесли потери и отступили.

Впоследствии стало известно, что Россия понесла первые потери, в частности в авиации. Затем группу военнослужащих РФ взяли в плен.

Российский диктатор Владимир Путин назвал кризис в Курской области "масштабной провокацией". В конфликте он безосновательно обвинил Украину.

В среду, 7 августа, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обратятся к Киеву за разъяснением относительно событий в Курской области. Он отметил, что Вашингтон не имеет данных о кризисе в РФ и сосредоточится на том, чтобы ВСУ имели то, что им нужно для защиты.

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