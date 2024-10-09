Демобилизация отдельных категорий военных: в Раде разошлись в прогнозах

Депутаты готовят законопроект о демобилизации ограниченно пригодных военных, которые были мобилизованы в возрасте 18-25 лет, заявила в эфире Радио Свобода член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская.
"Очевидно, что сегодня Вооруженные силы не хотят отпускать этих людей. Это не критическое количество лиц, которые были ограниченно пригодны и мобилизованы, с нашей точки зрения. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о праве на увольнение", - высказалась она.
Заместитель председателя Комитета Егор Чернев уточнил, что на сегодня оснований для демобилизации военных в возрасте 18-25 лет нет, потому что их "некем заменить".
По его словам на закрытом заседании Минобороны и Генштаба сообщили, что темпы мобилизации для увольнения со службы этой категории недостаточны.
"Просто некем их заменить", - цитирует Чернева LB.ua.
Кто такой Егор Чернев?
Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина.
С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.
Демобилизация – последние новости
Напомним, в среду, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25-летних граждан. Мобилизация граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет происходила благодаря юридической коллизии, позволявшей перевод "ограниченно пригодных в военное время" из списка призывников в список военнообязанных.
При этом в Раде и Кабмине достаточно критично высказываются о возможности демобилизации военных. По словам главы МВД Клименко, это может обернуться "проседанием фронта", чего нельзя допустить.
"Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, по этой теме. Если мы демобилизуем людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет фронт", и подразделения будут неполноценными", - сказал он еще в июне.
Также продолжаются дискуссии о снижении мобилизационного возраста.
К слову, в апреле 2024 года положения о демобилизации были исключены из проекта закона о мобилизации. Тогда, по данным СМИ, инициатором исключения норм о демобилизации из нового законопроекта о мобилизации стал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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