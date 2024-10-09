В России заканчиваются Су-57: в The Telegraph раскрыли, почему РФ прекратила производство

Санкции, введенные Западом, "придушили" поставки этого критического оборудования необходимых для Су-57.

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В России заканчиваются Су-57 / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В стране-агрессоре России приостановилось производство истребителей Су-57 "Felon". Всему виной западные санкции, даже несмотря на возможность их обхода.

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности в электронике", - объясняет украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Как отмечает издание The Telegraph, санкции, введенные Западом, "подавили" поставки этого критического оборудования. В результате "производство Су-57 оказалось под угрозой", подытожили в Frontelligence Insight.

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Изучая российские документы, Frontelligence Insight, обнаружила некоторые из основных "узких мест", в частности аттенюатор WA36 и блоки питания. Эти компоненты являются частью MPPU-50, немецкого устройства для калибровки системы связи на Су-57.

Ранее "Сухой" мог легально импортировать MPPU-50 и запчасти для MPPU-50, теперь он должен незаконно покупать их у третьих сторон.

Что известно о самолете Су-57 / Инфографика: Главред

"Учитывая, что российское военное производство продолжало увеличиваться в 2023 и 2024 годах, очевидно, что они находят способы контрабанды ключевых компонентов или закупают китайские заменители, чтобы поддерживать производство", - отмечает Frontelligence Insight.

Но нелегальный импорт требует времени, усилий и денег - и замедлил темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличил стоимость самолета.

"Кроме того, МиГ-35 стал более экономичным, что также имеет большое значение", - добавил собеседник The Telegraph.

Аргументы против Су-57 и возобновления производства более старых и простых типов реактивных самолетов "становятся еще сильнее сейчас, когда российская промышленность пытается получить важные иностранные компоненты".

Поражение ВСУ российского СУ-57 8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Астраханской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции сначала сообщили о поражении одного современного российского истребителя Су-57. Впоследствии в ГУР заявили, что пораженных истребителей Су-57 могло быть два. При этом в ведомстве лишь констатировали сам факт поражения, однако не рассказали ни о средствах поражения, ни о том, чья это операция. Однако поражение российского Су-57 стало первым случаем в истории.

По подсчетам авторов статьи, на вооружении России осталось чуть более 30 Су-57, треть из них тестовые модели, потенциально лишенные части запланированной электроники. Это "мизерная сила для авиации, которая развертывает около тысячи истребителей на передовой - и которая потеряла сотню из них в боях в Украине с февраля 2022 года2.

"Поразительно то, что темпы поставок новых Су-57, кажется, упали - значительно - между 2023 и 2024 годами. Обычно темпы поставок новых типов истребителей увеличиваются из года в год для данного многолетнего заказа, поскольку работники приобретают опыт и экономию", - пишет издание.

Уничтожение российской авиации - последние новости

Напомним, что Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34. Боевая авиация российских оккупантов, которая ежедневно терроризирует Украину, расположена на аэродромах менее чем в 200 километрах от линии границы.

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34. Вражеский самолет уничтожен на восточном направлении.

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34. Министерство обороны страны-агрессора заявило, что экипажу самолета удалось катапультироваться. В Минобороны РФ также уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.

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