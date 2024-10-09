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Украина уточнила роль России во втором Саммите мира: зачем Киев приглашает Москву

Яна Ставская
9 октября 2024, 15:42
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Турция вполне возможно станет посредником в этом разговоре.
Украина уточнила роль России во втором Саммите мира: зачем Киев приглашает Москву
Эрдогана хотят привлечь к переговорам РФ - Украина уже в конце года / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Flickr

Второй саммит мира по инициативе Украины должен состояться в конце 2024 года. Киев хочет, чтобы московская делегация приняла в нем участие, пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова посла Украины в Турции Василия Боднара.

Но о двусторонних переговорах между Украиной и Россией речь не идет, подчеркнул дипломат.

"Одной из важных целей этого саммита является достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят напротив друг друга, а Украина прислушивается к требованиям России. То, что мы видим сейчас, - это то, что международное сообщество вместе с Украиной сидит и составляет перечень шагов, необходимых для достижения справедливого мира, и они обсудят, какие требования стоит выдвинуть России на основе этого перечня", - пояснил Боднар.

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Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, при котором будут участвовать третьи стороны, а сами переговоры будут вестись через третьих лиц.

"Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - высказался посол.

При этом Турция будет важным участником этих переговоров, добавил он.

Кто такой Василий Боднар?

Василий Миронович Боднар (род. 20 сентября 1976, с. Олесино, Украина) - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (с 2021). Заместитель министра иностранных дел Украины (2017-2021), Генеральный консул Украины в Стамбуле (2015-2017), по совместительству - представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (от 2016 до 27 июля 2017), сообщает Википедия.

Второй саммит мира - что известно

Как писал Главред, второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций, которые состоятся 30-31 октября.

Известно, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.

Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев предположил, что у РФ и ее приспешников есть возможность в будущем организовать условный пророссийский "саммит заморозки войны", который будет ответом на украинский Саммит мира.

Но вероятность проведения такого саммита пока лишь гипотетическое, ведь у РФ сейчас есть стратегическая инициатива на фронте и Кремль надеется, что Украина таки в какой-то момент не выдержит натиска, что даст возможность врагу навязать любые условия, граничащие с капитуляцией.

инфографика, Саммит мира
Саммит мира Украины - основные положения / Главред

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