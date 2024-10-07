"Саммит замораживания войны": Золотарев объяснил, может ли мир пойти на такой шаг

Скорее всего, Украине придется пересмотреть свои цели в войне.

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Россия надеется, что сможет дожать Украину на поле боя / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, скриншот

Украина и мир активно обсуждают мирные пути окончания войны. Хотя большинство говорит о справедливом мире, иностранные лидеры из Венгрии, Китая и Бразилии пытаются продвинуть умиротворение, что играет на руку стране-агрессору России.

Из-за этого у РФ и ее приспешников есть возможность в будущем организовать условный пророссийский "саммит заморозки войны", что будет ответом на украинский Саммит мира. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

Против вероятность проведения такого саммита пока лишь гипотетическое, ведь у РФ сейчас есть стратегическая инициатива на фронте и Кремль надеется, что Украина таки в какой-то момент не выдержит натиска, что даст возможность врагу навязать любые условия, граничащие с капитуляцией.

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"Условие Кремля - замораживание войны. Зеленский очень четко артикулировал, что Киев такой сценарий не устроит, поскольку Россия соберется с силами и впоследствии снова нанесет удар. И мы прекрасно помним чеченские войны, когда Россия после подписания мира через три года вернулась в Чечню", - пояснил политолог.

Единственный шанс на проведение подобного саммита - если Китай и США договорятся об одновременном давлении на Украину и Россию по завершению войны, которое будет базироваться на этом сценарии.

"В случае этого ни Киев, ни Москва не смогут устоять под давлением Вашингтона и Пекина. Ведь мы критически зависим от западных поставок вооружений, боеприпасов и финансовой помощи. До сих пор не закрыта и дыра в бюджете размером в 500 миллиардов гривен (12 млрд долларов). И при таких условиях мы вряд ли можем вести себя как Израиль, который не обратил внимания на предостережения США относительно ударов по Хезболле. У Израиля все-таки больше независимости в подобных вопросах", - добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Достижение мира в Украине - что известно

Напомним, что Украина прочно стоит на том, чтобы достичь справедливого мира. Поэтому в Министерстве иностранных дел назвали недостоверной публикацию издания Financial Times о том, что Украина якобы начала открыто говорить с западными союзниками об уступках стране-агрессору РФ для получения гарантий безопасности.

Формула мира / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов". Однако в Швейцарии убедили, что были лишь наблюдателями на встрече по китайско-бразильской инициативе и не выражали никакой поддержки.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал китайско-бразильскую инициативу по созданию платформы "Друзья мира", заявленную как план по прекращению войны в Украине.

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