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"Завершение войны в 2025 году": в США описали сценарий, как может наступить мир

Даяна Швец
27 сентября 2024, 14:24
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Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня, считает сенатор Грэм.
Байден, Зеленский, Грэм
Республиканец Грэм описал сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден должен разрешить Украине стрелять вглубь России западным оружием, это заставит Путина сесть за стол переговоров.

С таким призывом сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Сенате в четверг, 26 сентября.

"Президент Зеленский заявляет, что он хочет закончить эту войну через переговоры. Единственный способ посадить Россию за стол, это ударить их сильнее, чем мы ударяем по ним сегодня", - сказал сенатор Грэм журналистам после встречи с Зеленским.

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Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский должен представить во время визита в США Джо Байдену и другим мировым лидерам.
По данным The Times он прежде всего предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

В то же время, как пишет CNN со ссылкой на комментарий президента Зеленского, в плане победы есть четыре базовых пункта и один дополнительный - на период после войны.

Грэм озвучил основной запрос президента Украины - это иметь разрешение на использование ракет большой дальности, чтобы ударять по военным целям.

"Он верит, что если разбить эти российские базы (ракетные и военно-воздушных сил), с которых происходят атаки на его страну, это даст ему рычаг влияния, чтобы заставить Путина сесть за стол. Я также в это верю", - говорит Герм.

По мнению законодателя, если не усилить способность Украины более эффективно вести борьбу с Россией, не помогут никакие вложения и деньги.

"Поэтому, президент Байден, если вы не позволите этого сейчас, Россия со временем обессилит Украину, производство оружия в России растет, поэтому в долгосрочной перспективе отсутствие изменений в военной стратегии пойдет на пользу России", - подчеркнул Грэм.

Уже в следующем году война может завершиться победой Украины, если Украина начнет реализацию своего плана и сможет стрелять вглубь России.

"Итак, господин президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны позволить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду на завершение этой войны в 2025 году", - отметил законодатель.

Однако, отвечая на вопрос, может ли Путин прибегнуть к эскалации в этой войне в случае обстрелов вглубь России западным оружием, сенатор ответил, что не стоит позволять президенту России влиять на политику в отношении этой войны.

"Каждый раз, когда мы даем им [украинцам] больше оборудования, Путин угрожает. Если вы позволите Путину формировать политику, мы проиграем. Не позволяйте ему делать политику. Изменение политики, которой я хочу, заключается в том, чтобы поразить законные военные цели, которые использует Россия, чтобы убивать невинных гражданских лиц и терроризировать украинский народ", - ответил он.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Грэм уточняет, что речь идет лишь об обстрелах исключительно военных объектов в России, "мы не говорим о вторжении в Москву".

"Если вы будете продолжать политику сдерживания Украины, потому что вы обеспокоены эскалацией, вы обречете их на проигрыш. Я надеюсь, что Украина продемонстрирует способность нанести удар по России таким образом, чтобы положить конец этой войне путем дипломатического урегулирования, и следующий президент [США] будет иметь определенные рычаги влияния, когда придет время положить конец этой войне", - подытожил сенатор-республиканец.

план победы, план перемоги
​ План победы Зеленского / Инфографика Главреда

Поездка Зеленского в США - что известно

Издание NYT отмечает, что звездная сила Зеленского угасает, это скажется на помощи США Украине. В 2022 году Владимира Зеленского в США встречала большая толпа людей и бурные овации. Сейчас он получил более спокойный прием в Вашингтоне.

Однако, несмотря на все слухи, Трамп таки сегодня встретится с Зеленским. Встреча запланирована в 16:45 по Киеву в нью-йоркском небоскребе Trump Tower .

Как убеждены журналисты Politico, Трамп показал, что не поддержит Украину и Зеленского в войне с Путиным. Он заявил, что сократит помощь Украине в случае переизбрания на пост президента, и заверил, что не пошлет американские войска "умирать" в Украину.

Кроме этого, Зеленский вчера встретился с Байденом. Во время этой встречи лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, пункты Плана победы Украины и дальнейшую поддержку государства .

Впоследствии стало известно, что США выделили Украине большой пакет помощи. Известно, что Украина получит дополнительные средства ПВО, беспилотники, боеприпасы . Также пакет укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержке.

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