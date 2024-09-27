Звездная сила Зеленского угасает, это отразится на помощи США Украине - NYT

В 2022 году Владимира Зеленского в США встречала большая толпа людей и бурные овации. Сейчас он получил более спокойный прием в Вашингтоне.

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Зеленский в США получил более сдержанный прием по сравнению с 2022 годом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина может столкнуться с определенными трудностями в получении дальнейшей военной помощи от США, если победу на выборах одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Издание The New York Times проанализировало визит президента Владимира Зеленского в США и указало на ряд нюансов.

NYT напоминает, что когда президент Украины Владимир Зеленский посетил США в декабре 2022 года, его встречала большая толпа людей, бурные овации и пакет помощи на сумму почти 50 миллиардов долларов.

Но по мере того, как война затягивается, президент Украины получает значительно более спокойный прием в Вашингтоне и сталкивается с гневными вопросами со стороны некоторых республиканцев.

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"В четверг его приняли гораздо более сдержанно: несколько десятков законодателей собрались с ним за закрытыми дверями, в то время как спикер Палаты представителей отмахнулся от него", - говорится в статье.

"Зеленский считается самым убедительным адвокатом Украины, одаренным способностью прорываться через партийный тупик в Конгрессе с призывами ускорить поставки оружия и других товаров в Киев. Но по мере того, как война с Россией затягивается, его звездная сила в Вашингтоне заметно померкла, что может иметь потенциально пагубные последствия для будущего военной помощи США Украине", - пишет NYT.

Издание напоминает, что сейчас Украина получает военную помощь от США в рамках пакета на сумму почти 61 миллиард долларов, который Конгресс одобрил весной. 26 сентября президент США Джо Байден объявил, что Америка пришлет Украине вооружение на сумму 8 миллиардов долларов, включая планерные бомбы, ракеты ПВО и дополнительную батарею Patriot.

"Но, когда эта военная помощь закончится, судьба Украины снова в значительной степени будет зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный сундук Зеленского", – подчеркивают журналисты.

NYT также напоминает о скандале, который вспыхнул после того, как Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, где производятся 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон потребовал, чтобы Зеленский отозвал своего посла в Соединенных Штатах за организацию этой поездки, а председатель Комитета по надзору Джеймс Р. Комер начал расследование относительно того, не использовала ли администрация Байдена государственные средства нецелевым образом, организовав перелет Зеленского на военном самолете для посещения завода.

Экскурсию по заводу Зеленскому провел губернатор Джош Шапиро, демократ из Пенсильвании, которая обещает стать самым колеблющимся штатом на президентских выборах.

"Учреждение находилось в политически нестабильном штате, им руководил высокопоставленное политическое доверенное лицо Камалы Харрис, и в нем не было ни одного республиканца", — написал Джонсон в письме Зеленскому, назвав его появление "недальновидным и преднамеренно политическим шагом".

Джонсон также, вероятно, сослался на комментарии Зеленского в интервью The New Yorker , когда он назвал сенатора Дж. Д. Вэнса, кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии, "слишком радикальным".

"Эти эпизоды вызвали разочарование у некоторых сторонников Зеленского из Республиканской партии, которые выразили обеспокоенность тем, что украинский президент вмешался в американскую политику", - отмечает автор статьи.

"Эта ссора напоминает о трудностях, с которыми Зеленский может столкнуться в ближайшие месяцы, если республиканцы получат полный контроль над Конгрессом и если бывший президент Дональд Трамп, открыто заявлявший о своем несогласии с вооружением Украины, победит на выборах", - добавляет NYT.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Встреча Трампа и Зеленского планируется в 16:45 по Киеву в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".

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