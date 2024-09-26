Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал недавние предупреждения кремлевского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия.
Диктатор отмечал изменения в ядерной доктрине страны-агрессора России, в частности то, что россияне планируют расширить условия применения ядерного арсенала. Кроме этого, по словам Путина, эта доктрина позволяет РФ осуществить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любой неядерной державы, если ее поддерживает ядерная держава.
Блинкен осудил эти заявления Путина, подчеркнув, что они абсолютно безответственные и несвоевременные. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на интервью госсекретаря Штатов.
"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он бряцал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - сказал он.
Что такое Sky News?
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
Ядерный шантаж России и реакция мира
Накануне стало известно, что в Великобритании считают ядерные угрозы со стороны российского лидера лишь "пылью в глаза". Министр иностранных дел Дэвид Лемми отметил, что Путин часто использует ядерный шантаж, как инструмент политического влияния.
Аналитики ISW также утверждают, что последние высказывания Путина о вероятности применения ядерного оружия - это лишь попытка напугать Запад. Подобные методы Россия использует не впервые, и маловероятно, что она прибегнет к реальному использованию ядерного оружия.
Напомним, что в Евросоюзе отвергли шантаж Путина, называя его "безрассудным и безответственным" планом, в котором прослеживаются явные угрозы.
Читайте также:
- Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове
- Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат"
- Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред