УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Анна Косик
26 сентября 2024, 19:44
206
Очередные ядерные запугивания кремлевского диктатора в Штатах называют "безответственными" и "несвоевременными".
Путин, Блинкен
Путин не первый, кто бряцает ядерным вооружением / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал недавние предупреждения кремлевского диктатора Владимира Путина о применении ядерного оружия.

Диктатор отмечал изменения в ядерной доктрине страны-агрессора России, в частности то, что россияне планируют расширить условия применения ядерного арсенала. Кроме этого, по словам Путина, эта доктрина позволяет РФ осуществить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны любой неядерной державы, если ее поддерживает ядерная держава.

Блинкен осудил эти заявления Путина, подчеркнув, что они абсолютно безответственные и несвоевременные. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на интервью госсекретаря Штатов.

видео дня

"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он бряцал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - сказал он.

Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерный шантаж России и реакция мира

Накануне стало известно, что в Великобритании считают ядерные угрозы со стороны российского лидера лишь "пылью в глаза". Министр иностранных дел Дэвид Лемми отметил, что Путин часто использует ядерный шантаж, как инструмент политического влияния.

Аналитики ISW также утверждают, что последние высказывания Путина о вероятности применения ядерного оружия - это лишь попытка напугать Запад. Подобные методы Россия использует не впервые, и маловероятно, что она прибегнет к реальному использованию ядерного оружия.

Напомним, что в Евросоюзе отвергли шантаж Путина, называя его "безрассудным и безответственным" планом, в котором прослеживаются явные угрозы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США ядерное оружие шантаж Владимир Путин Энтони Блинкен ядерная угроза
Реклама

Главное за день

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

19:44 Мир
Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

19:40 Синоптик
Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

19:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря 11899

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины 7756

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины

Будет оставаться свежей всю зиму : как правильно хранить картофель 6323

Будет оставаться свежей "всю зиму": как правильно хранить картофель

Обладают незаурядной чуйкой : топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией 4514

Обладают незаурядной "чуйкой": топ-3 знака зодиака с лучшей интуицией

Последние новости

20:37

Дмитрука готовятся экстрадировать: заявление Офиса генпрокурора

20:19

Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко

19:45

Удары по военным арсеналам повлияют на ход войны: Жданов дал свою оценку

19:44

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

19:40

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
19:25

Как правильно называется включатель или выключатель: Авраменко удивил объяснением

19:17

Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

19:14

Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат"

19:10

Что происходит в Угледаремнение

Реклама
19:04

Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове

18:51

Как не угробить богатый урожай: что можно посадить в октябреВидео

18:27

В Венгрии назвали бессмысленным решение Украины бороться против агрессии России

17:47

"72-я бригада вышла из города Угледар": в ВСУ отреагировали на слухи о сдаче

17:46

Горит дом, есть пострадавшие: россияне ударили тремя КАБами по ХарьковуФото

17:33

Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 году - The Economist

17:21

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

17:20

Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ: Жданов назвал условие

17:17

Китай продвигает выгодные для России условия мира: Украина пошла на хитрость - Politico

17:05

Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

16:58

Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в ГуглВидео

Реклама
16:50

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

16:23

Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

16:18

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

16:13

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:00

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

15:32

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огнеВидео

15:27

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражениеВидео

15:24

Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:52

Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантированВидео

14:30

Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

14:26

Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

14:23

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

14:18

Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях: Жданов назвал причину

14:07

Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответВидео

13:53

Следующая атака будет мощнее: Гетьман предупредил украинцев о массированном ударе РФ

13:44

Женщина придумала необычное имя для своего ребенка, но люди её не поняли

13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

Реклама
13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять