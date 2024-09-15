УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 15:17
96
В случае успеха в Украине, Владимир Путин на этом не остановится, уверен Дэвид Лемми.
Лемми, Путин
Дэвид Лемми жестко припечатал Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DavidLammyTottenham, скриншот

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, хозяин Кремля попросту "пускает пыль в глаза", сообщает ВВС.

Глава МИД Британии уверен в том, что Путин "пускает пыль в глаза", и его угрозы являются его modus operandi (метод работы, - ред.).

видео дня

"Мы не можем оставаться в стороне от империалистического фашиста, который, по сути, хочет волей-неволей вторгаться в страны, и если мы позволим ему сделать это с Украиной, поверьте, он на этом не остановится", – указал британский политик.

Отвечая на вопрос о том, что Украина просит получить возможность использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в России, он сказал, что важно, чтобы союзники вместе с президентом Украины Зеленским оценили, что нужно сейчас.

Лемми также добавил, что "ни одна война не может быть выиграна с помощью одного оружия".

Ядерный шантаж Кремля

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Ядерный шантаж Кремля - последние новости по теме

Ранее в ОП прокомментировали риск использования РФ ядерного оружия. Такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерное оружие новости Великобритании Владимир Путин
Реклама

Главное за день

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

16:18 Украина
Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в Харькове

15:48 Украина
Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

13:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды 26037

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда 7056

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали 5561

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор 3870

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор

Последние новости

16:18

"Вся армия РФ воюет тут": Буданов высмеял российские мифы об "эскалации"

15:48

Есть разрушения, десятки пострадавших: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

15:29

Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

15:17

"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

15:12

Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
14:36

Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов: хозяйка рассказала рецепт нутеллы в домашних условияхВидео

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября

14:06

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри

13:57

Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине

Реклама
13:44

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Тельцам - подъем, Девам - проблемы

13:19

Новое заявление о мире в Украине: что пообещал Трамп

13:18

Разрушены тысячи домов, есть погибшие: жесткие наводнения и снегопады наделали беды в ЕвропеВидео

13:08

Слухи о "заморозке" войны: у Зеленского отреагировали на нашумевшую статью BILD

12:28

В Украине обвалились цены на популярный фрукт

12:20

Новая тактика врага осложнила положение ВСУ на Востоке - офицер НГУ

12:19

"Примерила свадебное платье": Кухар выдала откровенность про новый роман

12:12

Что такое "шаруга": мало кто знает истинное значение этого словаВидео

11:50

Что попадет под удар Storm Shadow в России: СМИ опубликовали карту

11:18

"Это критично для нас": Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте сейчасВидео

11:15

Россияне сами будут разрушать Крымский мост: в ВМС рассказали детали

Реклама
11:00

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября: Ракам просить о помощи, Львам - искушение

10:42

Жители Курской области сдают кадыровцев, технику и склады силам ВСУ - ЦНС

09:57

Ударит аномальная жара: где в Украине будет +29 градусов

09:52

По плану победы: Украина может пойти на "локальную" заморозку боевых действий - Bild

09:45

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 сентября: Льву - важный вопрос, Овну - успех

09:16

Без поддержки США: Стармера призывают разрешить ВСУ бить по России Storm Shadow

08:53

РФ ударила по Украине, были "прилеты" в нескольких областях: какие последствияФото

08:36

Десятки единиц техники: ВСУ разгромили вражескую колонну на Покровском направлении

08:10

Вероятность удара ядерным оружием по Украине увеличивается?мнение

07:48

Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам

06:10

Россияне несут огромные потери: новые данныемнение

05:57

Гороскоп на завтра 16 сентября: Водолей - необычайное счастье, Рыбам - трудный выбор

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти верблюда

04:30

Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

03:06

Что нельзя делать на следующий день после Воздвижения - суровые приметы 15 сентября

03:00

Курская операция ВСУ: зона присутствия Сил обороны расширяется - эксперт

02:10

Как заморозить чеснок: диетолог раскрыла секрет самой вкусной заготовки

01:30

Полетят Storm Shadow: британский полковник о вероятных ударах вглубь России

00:10

РФ хочет завершить войну до 2026 года: Буданов раскрыл, что стоит за этим дедлайном

14 сентября, суббота
23:16

16 тысяч калорий в день: умер гигантский бодибилдер из Беларуси

Реклама
22:58

"Это проблема": Шольц объявил окончательное решение по ударам ВСУ вглубь РФ

21:55

Граница прорвана, россиянам грозит "котел": в ВСУ говорят о новой операции в РФ

21:38

Россия ударила баллистикой по Одессе: погибла супружеская пара, есть раненые

21:04

"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

20:36

В Украине стремительно "взлетели" цены на продукты: что подорожало за месяц

20:20

"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

19:36

РФ внезапно перебросила тысячи оккупантов на Курщину: в ВСУ раскрыли данные

19:10

Как демографический кризис влияет на экономику и политику страны?мнение

19:09

Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие

19:08

Украина озвучила США и Британии цели РФ, которые хочет атаковать - Reuters

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять