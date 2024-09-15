"Пыль в глаза": в Лондоне назвали Путина "фашистом" и ответили на ядерные угрозы

В случае успеха в Украине, Владимир Путин на этом не остановится, уверен Дэвид Лемми.

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Дэвид Лемми жестко припечатал Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DavidLammyTottenham, скриншот

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, хозяин Кремля попросту "пускает пыль в глаза", сообщает ВВС.

Глава МИД Британии уверен в том, что Путин "пускает пыль в глаза", и его угрозы являются его modus operandi (метод работы, - ред.).

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"Мы не можем оставаться в стороне от империалистического фашиста, который, по сути, хочет волей-неволей вторгаться в страны, и если мы позволим ему сделать это с Украиной, поверьте, он на этом не остановится", – указал британский политик.

Отвечая на вопрос о том, что Украина просит получить возможность использовать дальнобойное оружие для ударов по целям в России, он сказал, что важно, чтобы союзники вместе с президентом Украины Зеленским оценили, что нужно сейчас.

Лемми также добавил, что "ни одна война не может быть выиграна с помощью одного оружия".

Ядерный шантаж Кремля Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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Ранее в ОП прокомментировали риск использования РФ ядерного оружия. Такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

/ Инфографика: Главред

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