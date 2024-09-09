Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

Подоляк заявил, что такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

https://glavred.info/ukraine/rizik-vikoristannya-yadernoji-zbroji-po-ukrajini-podolyak-rizko-vidreaguvav-na-zayavu-cru-10595612.html Ссылка скопирована

Сможет ли РФ ударить ядерным оружием / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Директор ЦРУ Уильям Бернс убежден, что осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным против Украины. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на такое заявление.

Подоляк заявил, что такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны. Прежде всего говорится о нужном количестве оружия для Украины и разрешение на нанесение ударов по любой военной инфраструктуре на территории России. До сих пор остаются определенные страны, которые все еще не отменяют эти ограничения, замедляя развитие войны, передает 24 канал.

Во-вторых, сегодня все желают рассказать что-то масштабное, однако при этом не предоставляют определенных объяснений. Если партнеры договорились с неадекватной страной, чтобы ее оппонентка применяла только конвенционное оружие, это означает, что правил не существует. Тогда Россия всегда может использовать тезис вроде: "У нас есть ядерное оружие. Поэтому скажите им, чтобы они что-то отдали, стали на колени. Или мы будем делать то, что не прописано в международном праве".

видео дня

"Это же нонсенс. Это давление на Украину. Если же все-таки есть определенные правила, то надо уже дожать Россию. Чтобы она юридически отвечала за нарушение правил поведения, я уже не говорю о самом факте войны. И также, чтобы обязательно была финансовая ответственность", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Напомним, что РФ может готовить ядерную провокацию. Россия прибегает к откровенной лжи, утверждая, что Украина готовит удар "грязными бомбами" по АЭС, заявили в МИД Украины. Такие заявления могут свидетельствовать о подготовке Россией теракта с ядерной провокацией.

Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред