Ресурсы РФ иссякнут к началу октября: майор сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

Ни одна армия не может вести непрерывное наступление длительное время, россияне уже истощаются, отметил Алексей Гетьман.

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Наступление россиян резко остановится в определенный момент / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот

Российские оккупационные войска потеряли инициативу на определенных участках фронта, в частности на Покровском направлении. Зато ВСУ взяли инициативу на новом направлении - Курском. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

По его словам, ни одна армия не может вести наступление постоянно или год-два непрерывно. Он отметил, что россияне уже начали строить фортификации на оккупированных территориях, ожидая украинские контрудары.

"Россияне понимают, что после того, как они прекратят активные наступательные действия, мы будем осуществлять контрудары в ответ... Мы перехватим тактическую инициативу, мы это сможем сделать. И мои слова подтверждаются действиями россиян - их инженерные войска уже строят фортификации позади российских войск, которые сейчас осуществляют штурмовые действия", - сказал Гетьман.

Военный эксперт подчеркнул, что ресурсы российских оккупантов должны иссякнуть до конца сентября-начала октября. Гетьман отметил, что уже есть определенные признаки истощения вражеских войск.

"Активные наступательные действия россиян не будут уменьшаться постепенно, а просто прекратятся в определенный момент. Признаки уже есть: в некоторых местах, даже на Покровском направлении, мы наносим контрудары и отвоевываем те позиции, которые потеряли, возможно, это продвижение на метры, но все равно. Кроме того, россияне начали сужать участки фронта, где они осуществляют массированные наступательные действия, потому что наступать нечем", - пояснил майор запаса ВСУ.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины вынуждены были отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара, сообщает мониторинговый канал DeepState. Сейчас украинское командование не подтвердило эту информацию.

Также аналитики предупреждают, что украинские силы оказались на грани окружения российскими войсками в районе Невельского. Хотя наступление ВС РФ под Покровском частично застопорилось, враг продолжает давление на других участках фронта.

Генерал армии Николай Маломуж заявил, что Силы обороны Украины остановили продвижение войск РФ на Покровском направлении и ликвидировали огромные силы оккупантов.

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