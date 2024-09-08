Русские окружают ВСУ на Востоке? Что происходит на самом горячем участке фронта

ВС РФ не сбавляют обороты наступления, хотя их операция, согласно данным СМИ, немного и застопорилась.

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Ситуация на фронте - что с Покровским направлением? / Коллаж Главреда. Фото: deepState, instagram.com/libkos

Сразу несколько аналитиков накануне заявили, что украинские силы оказались в шаге от окружения российскими оккупантами в районе Невельское. На фоне осторожных сообщений о застопорившемся наступлении ВС РФ под Покровском, враг не сбавляет темпы и давит на наших военных на других участках этого направления.

В целом, судя по сводкам Генштаба и по карте OSINT-сообщества DeepState, ситуация на фронте остается, мягко говоря, напряженной.

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Часть Невельского - в серой зоне / Фото: DeepState

Уже на утро 8 сентября было сообщено, правда, без подтверждения Генштаба, о якобы потере украинскими силами села Невельское (на карте часть этого района все еще обозначена серой зоной). Все еще под вопросом остается судьба Красногоровки.

Ситуация вблизи двух населенных пунктов на Покровском направлении не дает покоя ни военным блогерам, ни западным аналитикам. Разбираемся, могут ли русские даже в этих крайне сложных для Сил обороны условиях устроить "котел".

Контратаки ВСУ на Покровском направлении

Согласно данным военных, на утро воскресенья украинские силы контролировали часть Красногоровки.

При этом 7 сентября аналитики подтверждали, что военным ВСУ удалось путем контратак восстановить ранее утраченные позиции в Галициновке и Новомихайловке — это все села, расположенные по обе стороны от Красногоровки.

"Котел" на Востоке - что говорят эксперты

По словам генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Романенко, ВС РФ, понимая, что их наступление под Покровском остановилось, пытаются "вырулить" ситуацию в районе Невельського, Курахово и Угледара.

В Невельськом "ситуация — не самая лучшая", украинским войскам, по его мнению, угрожает окружение.

Западный военный эксперт Глен Грант в эфире телевидения в воскресенье, 8 сентября, уточнил, что такой "котел" сейчас формируется в районе поселка Зоряное (неподалеку от Горняка, Кураховки и Красногоровки).

Оккупация Красногоровки, как отмечает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", позволит противнику двигаться в сторону Горняка, таким образом устроив "котел" подразделениям ВСУ, боронящим районы вблизи Невельского.

Другой военный Николай Мельник объясняет, что через участок Украинск - Горняк, где ведутся активные бои, идет единственная логистическая "артерия", связывающая подразделения ВСУ в Невельском и Красногоровке с подконтрольными Украине территориями. По его словам, там военные уже сражаются якобы в "полуокружении".

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Главная проблема на фронте Украины и России

Глен Грант считает проблемой боев на указанном участке как отсутствие целостной картины подконтрольной местности у переброшенных подразделений, так и постоянно "движущуюся" ЛБС.

"Стоит помнить, что тактика и местность неразделимы - тактика напрямую зависит от знания местности, и если солдаты с ней не ознакомлены, на значительный успех надеяться не стоит", — высказался Грант.

Ранее военные жаловались на плохие фортификации, проблемы с личным составом и боекомплектом на Купянском направлении.

Однако ни у Украины, ни у России сейчас нет ресурсов для масштабного наступления, уверены в Пентагоне. ВСУ, в том числе, продолжают испытывать нехватку боеприпасов.

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