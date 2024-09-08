"Там ситуация самая острая": ВСУ могут попасть в котел в Донецкой области - генерал

Генерал-лейтенант ВСУ отметил, что россияне пытаются "охватить" подразделения украинских войск в районе населенного пункта Невельское.

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ВСУ могут попасть в котел в Донецкой области - генерал / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта. Об этом в эфире Radio NV сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда Закроем небо Украины, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"В районе Невельского ситуация сложилась [не самая лучшая - там угрожает - ред.] охват врагом наших войск, которые там находятся. Надо взглянуть на карту и сразу видно, что это угроза. <...> Наиболее острая ситуация сейчас там", - отмечает Романенко.

По его словам, россияне понимая, что их наступление на Покровском и Торецком направлении остановилось, пытаются активизироваться в районе Невельского, в направлении Курахово и вблизи Угледара.

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"Они его два года не могут ни в лоб, ни с флангов взять. И поэтому новая военная тактическая идея, чтобы с севера зайти в тыл к системе обороны вокруг Угледара, и таким образом решить эту задачу".

Романенко отметил, что наши Силы обороны активно действуют как в районе Невельского, так и в районе Угледара, чтобы срывать планы врага.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Наступление РФ на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское наступление на Покровск остановилось. The New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки, подтверждает, что ВСУ удалось приостановить продвижение противника под Покровском - на ключевом участке российского летнего наступления. Движение российских войск остановили еще неделю назад возле города Селидово.

Украинские защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении, но противник продолжает искать новые возможности для атаки. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что на Покровском направлении была переброшена 15 бригада Нацгвардии "Кара-Даг", которая эффективно действовала в этом районе.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил в интервью CNN, что украинские военные остановили наступление россиян на стратегически важном Покровском направлении. За последние шесть дней оккупанты не смогли продвинуться ни на метр, и сейчас россияне не имеют возможности маневрировать или перебрасывать силы на другие направления.

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