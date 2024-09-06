Россиян остановили в 10 километрах от Покровска: известно, куда они пойдут дальше

Противник будет пытаться давить в районе Украинской и Селидово, поскольку это так называемая "северная клешня", говорит Свитан.

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Россиян остановили в 10 километрах от Покровска / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Украинские защитники остановили продвижение российских войск на Покровском направлении, но противник пытается выискивать новые лазейки. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

Он отметил, что на Покровское направление ранее перебросили 15 бригаду Нацгвардии "Кара-Даг". Поэтому бойцы неплохо там поработали.

"Остановили (продвижение россиян - ред.) буквально в десятке километров от Покровска", - отметил полковник запаса. видео дня

Он отметил, что оккупанты начали выдвигаться в сторону Курахово. Противник будет пытаться давить в районе Украинская и Селидово, поскольку это так называемая "северная клешня", с помощью которой россияне стремятся создать малое окружение в районе Курахово.

По его словам, эту российскую "клешню" можно отсечь, просто уничтожив с помощью артиллерии. К тому же там арта может неплохо работать со стороны Угледара и Курахово. В общем, есть достаточно механизмов для этого - главное, чтобы были силы и средства.

"Основная задача сейчас - выбить у наших партнеров достаточно вооружения и техники, особенно боеприпасов, именно для этого направления", - говорит полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что на отдельных участках Покровско-Кураховского направления российские оккупационные войска переходят к оборонительным действиям.

Также сообщалось, что российские оккупанты ведут интенсивные наступательные операции в направлении Покровска и пытаются захватить город до 1 октября.

Кроме того, продвижение оккупантов на Авдеевском направлении на около 40 километров в сторону Покровска обошлось оккупационным войскам РФ огромной ценой. Официальные источники сообщали о тысячах ликвидированных россиян и сотнях единиц уничтоженной техники.

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