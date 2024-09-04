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Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

Юлия Закрепа
4 сентября 2024, 18:30
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Стало известно, что численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.
Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы
ВСУ грозит оперативное окружение / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев сообщил, что со стороны противника наблюдается резкая активизация на Угледарском, Покровском и Кураховском направлениях.

"Сложная ситуация в районе Невельского, где подразделения Вооруженных Сил Украины оказались под угрозой оперативного окружения, и скорее всего, сейчас принято решение о выводе подразделений Сил обороны во избежание потерь личного состава. Также на Угледарском направлении за последние сутки россияне наносили удары по флангам украинской группировки, с целью создания оперативного окружения в районе Угледара. Это достаточно серьезная проблема", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

По источникам, приближенным к Главному управлению разведки Министерства обороны, численность российской группировки на Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава, заявил Снегирев.

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"Основная задача оккупантов - взять не только Покровск, но и агломерации этих городов: Мирноград, Покровск и Селидово. Это крупные промышленные города, и решаются одновременно несколько вопросов. Первое - военная составляющая: выход к админграницам с Днепропетровской областью и взятие под непосредственный контроль локаций Вооруженных Сил Украины, а это трасса Покровск-Константиновка 05.04. Трасса Покровск-Карловка уже находится под контролем оккупантов, как и сам населенный пункт Карловка. Решаются и экономические вопросы, в частности, это залежи коксующегося угля, крупнейшие в Европе. Это единственный район, где Украина имеет возможность добычи коксующегося угля, необходимого для украинской металлургии. Оккупант прекрасно понимает, что без коксующегося угля будут большие проблемы украинской металлургии, в первую очередь, металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей, что создает дополнительные проблемы для украинской металлургии, социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях", - пояснил он.

По словам Снегирева, решается также информационный и политический вопрос.

"Возможность выхода на границы Днепропетровской области будет подана Путиным как частичное выполнение плана так называемой специальной военной операции. Напомню, 30 сентября 2022 года Путин подписал указ о включении так называемой "ДНР" (террористическая организация. - ред.) в состав Российской Федерации в рамках админграниц Донецкой области. Соответственно, не случайно Покровское направление считается ключевым. То есть эти три составляющие будут играть основную роль в дальнейших планах российских оккупантов, но главное - насколько украинская сторона будет готова", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

Генерал Игорь Романенко заявила, что под Покровск необходимо перебросить спецподразделения. Россия перебрасывает резервы на Курское направление с Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений. Переброска вражеских резервов с Покровского направления не происходит.

В разведка Британии спрогнозировали, когда замедлится наступление армии РФ на Покровском направлении. Российская оккупационная армия в течение прошлой недели ускорила свое наступление в Покровск Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров.

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