ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска - ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к юго-востоку от Покровска Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 2 сентября.

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной части Новогродовки (юго-восточнее Покровска), а в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Покровском направлении сейчас сосредотачивают удары возле Новогродовки, пишут эксперты ISW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские захватчики продвинулись в северо-западной части Михайловки, а также в полях к западу от Николаевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ захватили Лисовку, а несколько блогеров рассказывали о начале наступления на Украину (непосредственно к западу от Лисовки), хотя аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российских войск в Лисовке.

Российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки 1 и 2 сентября, но никаких изменений на линии фронта не было.

Украинский обозреватель Машовец отметил, что вражеские подразделения пытаются прорвать позиции ВСУ в северо-западной Красногоровке, и предположил, что эти элементы могут попытаться поддержать усилия РФ на фланге юго-восточнее Покровска.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что захватчики продвинулись к шахте Южнодонбасская (восточнее Угледара).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к участку трассы Т-05-09 между Павловкой и Пречистовкой (к западу от Угледара), а один блогер рассказывал, что войска РФ вошли в Пречистовку.

Российский источник утверждал, что путинские войска совершили большой механизированный штурм неопределенного эшелона на Пречистовку.

Также источник в РФ предполагал, что российские войска пытаются совершить "движение в клещи" на западном и северо-восточном/востоке фланги Угледара, однако эксперты ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

2 сентября российские захватчики продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.