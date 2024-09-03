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ВСУ восстановили утраченные позиции возле Покровска - ISW

Анна Ярославская
3 сентября 2024, 06:50
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Украинские защитники восстановили позиции в юго-западной части Новогродовки юго-восточнее Покровска.
Карта, ВСУ
Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap.live

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции к юго-востоку от Покровска Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 2 сентября.

Опубликованные 2 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной части Новогродовки (юго-восточнее Покровска), а в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Покровском направлении сейчас сосредотачивают удары возле Новогродовки, пишут эксперты ISW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ продолжают удерживать Мариновку (южнее Новогродовки), что, по его мнению, мешает оккупантам продвигаться на юг к Селидово.

видео дня

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что российские захватчики продвинулись в северо-западной части Михайловки, а также в полях к западу от Николаевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ захватили Лисовку, а несколько блогеров рассказывали о начале наступления на Украину (непосредственно к западу от Лисовки), хотя аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российских войск в Лисовке.

Карта боев ISW
Карта боев ISW / understandingwar.org

Российские захватчики продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки 1 и 2 сентября, но никаких изменений на линии фронта не было.

Украинский обозреватель Машовец отметил, что вражеские подразделения пытаются прорвать позиции ВСУ в северо-западной Красногоровке, и предположил, что эти элементы могут попытаться поддержать усилия РФ на фланге юго-восточнее Покровска.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 2 сентября, показывают, что захватчики продвинулись к шахте Южнодонбасская (восточнее Угледара).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к участку трассы Т-05-09 между Павловкой и Пречистовкой (к западу от Угледара), а один блогер рассказывал, что войска РФ вошли в Пречистовку.

Российский источник утверждал, что путинские войска совершили большой механизированный штурм неопределенного эшелона на Пречистовку.

Также источник в РФ предполагал, что российские войска пытаются совершить "движение в клещи" на западном и северо-восточном/востоке фланги Угледара, однако эксперты ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

2 сентября российские захватчики продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Российская оккупационная армия в течение прошлой недели ускорила свое наступление к Покровску в Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров. Темп продвижения российских захватчиков может стать медленнее, если оккупанты войдут в жилые районы города. Такой прогноз сделала британская разведка.

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении. Если они смогут захватить Покровск, то тогда ситуация станет более сложной и опасной в Днепре. Об этом в интервью Главреду рассказал майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

В Институте изучения войны отмечают, что российская оккупационная армия проводит две тактические операции перед тем, как начать интенсивные наступательные действия на город Покровск.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже через неделю мы увидим первые бои за город Покровск.

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