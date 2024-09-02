Когда замедлится наступление армии РФ на Покровском направлении: прогноз разведки Британии

Оккупанты наращивают темпы наступления на этом направлении.

https://glavred.info/ukraine/kogda-zamedlitsya-nastuplenie-armii-rf-na-pokrovskom-napravlenii-prognoz-razvedki-britanii-10593536.html Ссылка скопирована

В британской разведке спрогнозировали, когда замедлится наступление армии РФ на Покровском направлении/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Российская оккупационная армия в течение прошлой недели ускорила свое наступление к Покровску в Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров.

Темп продвижения российских захватчиков может стать медленнее, если оккупанты войдут в жилые районы города. Такой прогноз сделала британская разведка.

видео дня

В разведке Великобритании считают, что захват города Покровск может сильно повлиять на линии снабжения, которыми сейчас пользуются украинские военные. Вследствие этого такие линии снабжения возможно придется перенаправить и они станут длиннее, что усложнит пополнение запасов к ключевым опорным пунктам защитников Украины между Часовым Яром и Угледаром.

"На других направлениях фронта на востоке и юге Украины оперативная ситуация остается без существенных территориальных изменений с низким темпом боевых действий", - добавили в британском ведомстве.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Что известно о Покровске/ Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев высказал мнение, что армия РФ увязнет в промзоне. Военный эксперт Владислав Селезнев сделал свой прогноз относительно вероятной оккупации Покровска.

Также ранее майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что оккупация Покровска развязывает руки Путину, и объяснил, есть ли опасность для Днепра. По его словам, существует версия, что после оккупации Покровска, враг возьмется за еще один крупный город.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец раскрыл план врага и отметил, что продвижение к Покровску - это кульминация операции РФ. Россияне хотят продвинуться в Покровск, но там за последние дни продвижения являются минимальными, что свидетельствует о том, что ВСУ получили усиление, рассказал Сергей Згурец.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред